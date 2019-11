അവളുടെ മൃതദേഹം നാടിന് വേണ്ട, കുടുംബത്തിനും വേണ്ട: അജിതയുടെ അമ്മ

പാലക്കാട്∙ അവളുടെ മൃതദേഹം നാടിന് വേണ്ട, കുടുംബത്തിനും വേണ്ട–അട്ടപ്പാടിയിൽ വെടിയേറ്റുമരിച്ച മാവേ‍ായിസ്റ്റ് അജിതയെ (20) ഫോ‍ട്ടേ‍ായിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കൂടംകുളം അഴകപ്പപുരത്തെ വീട്ടിൽ അമ്മ സ്വർണമേരി ക്രൈംബ്ര‍ാഞ്ച് സംഘത്തിനേ‍ാടു പറഞ്ഞു.



അജിതയുടെ മൃതദേഹം വേണ്ടെന്നു കാണിച്ച് അമ്മ പെ‍ാലീസ് സംഘത്തിനു കത്തും നൽകി. അച്ഛൻ സേവ്യർ മരിച്ചശേഷം അടുക്കള പണിയെടുത്താണ് അജിതയെയും രണ്ട് ആൺകുട്ടികളെയും സ്വർണമേരി പഠിപ്പിച്ചത്.

അജിത കൂടുംകുളത്തെ മിഷനിൽ സജീവമായിരുന്നു. കന്യാകുമാരിയിൽ പ്രൈവറ്റായി ബിഎ ജയിച്ച് ജേർണലിസം പഠിക്കാൻ 2013 ൽ മകൾ ചെന്നൈയിൽ പേ‍ായെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു. കുറച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പേ‍ാൾ പഠനം ഉപേക്ഷിച്ച് വീട്ടിലെത്തി, തെ‍ാട്ടടുത്തവർഷം മധുര ലേ‍ാ കേ‍ാളജിൽ എൽഎൽബിക്കു ചേർന്നശേഷം പിന്നീട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ടില്ല. 6 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പേ‍ാൾ താൻ സുഹൃത്തിനെ വിവാഹം ചെയ്തുവന്നു പറഞ്ഞുള്ള കത്ത് കിട്ടി.



മാവേ‍ായിസ്റ്റുകളുടെ മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയാൻ തമിഴ്നാട് നക്സൽ വിരുദ്ധസേന നൽകിയ പരസ്യത്തിൽ നിന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘത്തിന്റെ ഫേ‍ാട്ടോകളിൽ നിന്നു മകളെ അമ്മ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ആദ്യം മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ‍തേ‍ാന്നിയെങ്കിലും പിന്നീട് വേണ്ടെന്നു വച്ചു. വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം അജിതയെ കാണമെന്ന ആഗ്രഹവും ഉപേക്ഷിച്ചതായി അമ്മയ്ക്കെ‍ാപ്പം സഹേ‍ാദരങ്ങളും പെ‍ാലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

തമിഴ്നാട് നക്സൽവിരുദ്ധസേനയുടെ സഹായത്തേ‍ാടെയാണ് ക്രൈംബ്ര‍ാഞ്ച് സംഘം വീട്ടിലെത്തിയത്. മേ‍ാർച്ചറിയിലുള്ള ശ്രീനിവാസിന്റെ അവകാശികളെയും കൃത്യമായി തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. സ്ഥലത്തെത്തിയ സഹേ‍ാദരനും ബന്ധുവും ഫേ‍ാട്ടേ‍ായിൽ ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞെങ്കിലും മൃതദേഹം കണ്ടപ്പേ‍ാൾ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടായി.

തുടർന്ന് മരിച്ചയാളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും ഡിഎൻഎ ടെസ്റ്റിനു നടപടി പൂർത്തിയാക്കി. രണ്ടുദിവസത്തിനകം ഫലം അറിഞ്ഞശേഷം തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കും. 6 വർഷമായി ശ്രീനിവാസിനെ കാണാനില്ലെന്ന് രേഖാമൂലം ബന്ധുക്കൾ പെ‍ാലീസിനെ അറിയിച്ചു. രക്ഷിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. സുഖമില്ലാതായ സമയത്ത് അമ്മയുടെ ആഗ്രഹമനുസരിച്ച് മകനെ കണ്ടെത്താൻ പെ‍ാലീസിൽ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല..

അവകാശി സഹേ‍ാദരനും ബന്ധുവുമാണെന്നതിനാൽ ഡിഎൻഎ ഫലം ഭാഗികമായിരിക്കും. രണ്ടു മാവേ‍ായിസ്റ്റുകളുടെയും മൃതദേഹം 3 ആഴ്ചയായി തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കേ‍ാളജ് മേ‍ാർച്ചറിയിലാണുള്ളത്. വീട്ടുകാർ രേഖാമൂലം അനുമതി നൽകിതിനാൽ അജിതയുടെ മൃതദേഹം ഇന്ന് മറവുചെയ്യാനാണ് സാധ്യത.



ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഏറ്റമുട്ടൽ നടന്ന അട്ടപ്പാടിയിലെ പുതുർ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർക്ക് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ്.പി.കെ.വി.സന്തേ‍ാഷ്കുമാർ കത്തു നൽകി. നിയമനുസരിച്ച് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശസ്ഥാപനമാണ് നടപടിയെടുക്കേണ്ടത്. പുതൂരിൽ പെ‍ാതുശ്മശാനമില്ലാത്തതിനാൽ പഞ്ചായത്ത് ഇടപെട്ട് തൃശൂരിൽ പകരം സംവിധാനം ഒരുക്കാനാണു സാധ്യത. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി ഫിറേ‍ാസ് എം.ഷെഫീഖാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ കേസ് അന്വേഷണ ഉദ്യേ‍ാഗസ്ഥൻ.

English Summary: Maoist Ajitha killed in encounter in Kerala, mother remembers her