ന്യൂഡൽഹി ∙ നെഹ്റു–ഗാന്ധി കുടുംബത്തിനും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിങ്ങി‌നും നൽകിവന്നിരുന്ന സ്പെഷൽ പ്രൊട്ടക്‌ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് (എസ്പിജി) സുരക്ഷ പിൻവലിച്ചതിനെതിരെ സഭയിൽ പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തുന്നതിനിടെ പ്രതികരണവുമായി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്. ആ വിഷയം അവസാനിച്ചെന്നും തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്നുമാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അറിയിച്ചത്. കോൺഗ്രസിന് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാമെന്നും ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി മക്കളായ രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻ‌മോഹൻ സിങ്ങ് എന്നിവർക്കു നൽകിയിരുന്ന എസ്പിജി സുരക്ഷ പിൻവലിച്ചതിൽ രാഷ്ട്രീയമായി ഒന്നുമില്ലെന്നാണ് സർക്കാർ പാർലമെന്റിൽ അറിയിച്ചത്. ‌‌സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വ്യക്തികൾ‌ക്ക് എസ്പിജി സുരക്ഷ നൽകുന്നത്. ഇതിന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. സുരക്ഷ പിൻവലിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല, ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയമാണ്’. ബിജെപി നേതാവ് ജെ.പി നഡ്ഡ രാജ്യസഭയിൽ പറഞ്ഞു. പക്ഷപാത രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി സുരക്ഷ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ആനന്ദ് ശർമ ആവശ്യമുന്നയിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് സർക്കാരിന്റെ മറുപടി.

എസ്പിജി സുരക്ഷ ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരെ ചൊവ്വാഴ്ച ലോക്സഭയിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം ഇന്ന് രാജ്യസഭയിലും കോണ്‍ഗ്രസ് തുടർന്നു. ഏകാധിപത്യം അവസാനിപ്പിക്കൂ’ എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി പ്രതിപക്ഷം ഇന്നലെ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി. വാജ്‌പേയി സർക്കാരാണ് നെഹ്റു കുടുംബത്തിനു എസ്‌പിജി സുരക്ഷ അനുവദിച്ചതെന്നും ശേഷം എൻഡിഎ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ എത്തിയിട്ടും എസ്‌പിജി സുരക്ഷ പിൻവലിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അധീര്‍ രഞ്ജന്‍ ചൗധരിയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സോണിയ, രാഹുൽ, പ്രിയങ്ക എന്നിവർക്കു നൽകിയിരുന്ന എസ്പിജി സുരക്ഷ, സുരക്ഷാ അവലോകനത്തിന് ശേഷം കേന്ദ്ര സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് പിൻവലിച്ചത്. ശേഷം, സിആർപിഎഫിന്റെ സെഡ് പ്ലസ് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തി. ഓഗസ്റ്റിൽ മൻമോഹൻ സിങ്ങിനു നൽകിയിരുന്ന സുരക്ഷ പിൻവലിക്കുകയും സിആർപിഎഫിന്റെ സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സുരക്ഷാഭീഷണി കണക്കിലെടുത്താണ് എസ്പിജി സുരക്ഷ നൽകിയിരുന്നത്. നിലവിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കു മാത്രമേ എസ്പിജി സുരക്ഷയുള്ളൂ.

English Summary : "Matter Closed, Congress Can Keep Asking": Government Sources On SPG Row