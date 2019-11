അട്ടപ്പാടിയിലേത് മാവോയിസ്റ്റ് ഗറില്ലായുദ്ധം; വെടിവച്ചത് സ്വയരക്ഷയ്ക്ക്: പൊലീസ്

തിരുവനന്തപുരം∙ അട്ടപ്പാടി മഞ്ചിക്കണ്ടി വനത്തിൽ രണ്ടാം ദിവസം നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടൽ സിപിഐ (മാവോയിസ്റ്റ്) ഗ്രൂപ്പിന്റെ "ഗറില്ലാ യുദ്ധമായിരുന്നെന്ന്" പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട്. ഒക്ടോബർ 28ന് ഉച്ചയ്ക്ക് നടന്ന ആദ്യ ഏറ്റുമുട്ടലിനുശേഷം സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റുകൾ ഗറില്ലാ മാതൃകയിലുള്ള ആക്രമണത്തിന് വീണ്ടും ഒത്തുചേര്‍ന്ന് വെടിവയ്പ്പു നടത്തി.

തണ്ടർബോൾട്ട് സേനാംഗങ്ങൾ സ്വയരക്ഷയ്ക്കായി തിരികെ വെടിവച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്കെത്തിയ വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ അൻപതോളം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാകുമായിരുന്നെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. പാലക്കാട് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ജി.ശിവവിക്രം ഐപിഎസാണ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനു നൽകാനായി റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയത്.



സിപിഐ (മാവോയിസ്റ്റ്) സേനാവിഭാഗമായ പീപ്പിൾ ലിബറേഷൻ ഗറില്ല ആർമിയുടെ 37 സേനാംഗങ്ങൾ കേരളത്തിലെ കാടുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇവരുടെ കയ്യിൽ അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങളുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കേരള, തമിഴ്നാട്, കർണാടക അതിർത്തികൾ ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് 2012 മുതൽ മാവോയിസ്റ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവരുടെ പശ്ചിമഘട്ട സോൺ കമ്മറ്റിക്കു കീഴിൽ‌ നാല് ദളങ്ങളുണ്ട്. നാടുകാണി, കബനി, ഭവാനി, സുരുവാണി. കബനി ദളത്തിനു രണ്ടു ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. 2013 മുതൽ ഈ നാലു ദളങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പൊലീസിനു നേരെ വെടിവച്ചതിനും സ്റ്റേഷന്‍ ആക്രമിച്ചതിനും പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചതിനും 200 കേസുകൾ ഇവർക്കെതിരെയുണ്ട്. ഗറില്ല യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളാണ് മാവോയിസ്റ്റുകളുടേത്.



ആദിവാസികൾക്കു വ്യാജ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി "ജനകീയ സേന" രൂപീകരിക്കാനുള്ള മാവോയിസ്റ്റു നീക്കത്തിനെതിരെ പൊലീസ് ജാഗ്രതയിലായിരുന്നു. ഒക്ടോബർ 28ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30ന് നടന്ന പട്രോളിങിനിടെ മാവോയിസ്റ്റുകളെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ പ്രകോപനമില്ലാതെ വെടിയുതിർത്തു. ഇതവരുടെ സ്ഥിരം ശൈലിയാണ്. പൊലീസ് സ്വയരക്ഷയ്ക്കായി നടത്തിയ വെടിവയ്പ്പിൽ മൂന്നു പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പരിശീലനം ലഭിച്ച പീപ്പിൾ ലിബറേഷൻ ഗറില്ല ആർമിയുടെ മുൻകാല ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ തിരിച്ചടിയല്ലാതെ സേനയ്ക്ക് മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ലായിരുന്നു.



ആദ്യ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം എത്തുന്നത് 29നാണ്. സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഫൊറൻസിക് വിദഗ്ധരും പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളും ആദിവാസികളും പൊലീസുകാരും വനം– റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമെല്ലാം സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. പത്തു മണിയോടെ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ, തലേദിവസം അവിടെനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റുകൾ സംഘടിച്ചെത്തി വീണ്ടും വെടിവച്ചു. പൊലീസ് തിരികെ വെടിവച്ചു.

ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മുതിര്‍ന്ന മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് മണിവാസകം കൊല്ലപ്പെട്ടു. തിരികെ വെടിവച്ചില്ലെങ്കിൽ നിരവധി ജീവനുകൾ അപകടത്തിലാകുമായിരുന്നു. ഏറ്റുമുട്ടൽ സംബന്ധിച്ച ചില മാധ്യമ വാർത്തകൾ ഏകപക്ഷീയമാണ്. സംഭവത്തിന് സാക്ഷിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു മാത്രമേ അതിന്റെ ഭീകരത വ്യക്തമാകൂ. പൊലീസ് അല്ലാതെ നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഏറ്റമുട്ടലിനു ദൃക്‌സാക്ഷികളാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.



അട്ടപ്പാടി വനമേഖലയിൽ 28ന് നടന്ന ആദ്യ വെടിവയ്പ്പിൽ രമ, അരവിന്ദ്, കാർത്തി എന്നീ മാവോയിസ്റ്റുകളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നാണ് പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട്. 29ന് നടന്ന രണ്ടാമത്തെ വെടിവയ്പ്പിലാണ് സിപിഐ(മാവോയിസ്റ്റ്) ഭവാനിദളം സൗത്ത് സോൺ കമ്മറ്റിയിലെ മുതിർന്ന നേതാവ് മണിവാസകം കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മാവോയിസ്റ്റുകളിൽനിന്ന് എകെ 47, എകെ 56 തോക്കുകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

