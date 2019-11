ഷാഫിയുടെ ചോരപുരണ്ട വസ്ത്രങ്ങള്‍ സഭയില്‍; അന്വേഷിക്കാന്‍ ഉത്തരവ്

തിരുവനന്തപുരം∙ ഷാഫി പറമ്പിൽ എംഎൽഎയെ പൊലീസ് മര്‍ദിച്ചതില്‍ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധമുയര്‍ത്തിയതോടെ സഭ പ്രക്ഷുബ്ധം. മര്‍ദന ചിത്രങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ പ്ലക്കാര്‍ഡുകളും ചിത്രങ്ങളുമായി പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങള്‍ സഭയില്‍ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു. ഷാഫിയുടെ ചോരപുരണ്ട വസ്ത്രങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിയായിരുന്നു അന്‍വര്‍ സാദത്ത് എംഎല്‍എയുടെ പ്രതിഷേധം. പൊലീസ് അതിക്രമത്തെ കുറിച്ച് സഭ നിര്‍ത്തിവച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസ് നല്‍കി. വി.ടി.ബല്‍റാം എംഎല്‍എയാണ് നോട്ടിസ് നല്‍കിയത്.



കെഎസ്‌യു സമരത്തിന് നേരെ ഉണ്ടായ പോലീസ് നടപടി ഹോം അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പരിശോധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ഇ.പി. ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. കെഎസ്‌യു പ്രവർത്തകർ പൊലീസ് വാഹനം തടഞ്ഞു. പൊലീസിനെ ആക്രമിക്കുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായി. തുടർന്ന് നടന്ന സംഘർഷത്തിലാണ് ഷാഫി പറമ്പിൽ എംഎൽഎയ്ക്ക് പരുക്കേറ്റത്. ആംബുലൻസിൽ കയറ്റിയെങ്കിലും എംഎൽഎ പുറത്തിറങ്ങി. ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ആശുപത്രിയിൽ പോകാൻ തയാറായില്ല.

എആർ ക്യാംപിൽ കൊണ്ട് പോയ എംഎൽഎയെ മറ്റു കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ നിർബന്ധിച്ചാണ് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടു പോയതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പിണറായിയുടെ പൊലീസും മോദിയുടെ പൊലീസും ഒരുപോലെയാണെന്നു അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയ വി.ടി ബൽറാം പറഞ്ഞു. അതിക്രൂരമായ മര്‍ദനമാണ് നടന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞത് പൊലീസ് ഭാഷ്യമാണെന്നും വി.ടി. ബൽറാം എംഎൽഎ തുറന്നടിച്ചു.

സർവകലാശാലകളിലെ മാർക്കുദാന വിഷയത്തിൽ സുതാര്യ അന്വേഷണവും വാളയാർ കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണവും ആവശ്യപ്പെട്ട് കെഎസ്‌യു നടത്തിയ നിയമസഭാ മാർച്ചിലാണ് സംഘർഷം ഉണ്ടായത്. പൊലീസ് നടത്തിയ ലാത്തിചാർജിൽ ഷാഫി പറമ്പിൽ എംഎൽഎയുടെ തലയ്ക്കും കെഎസ്‌യു സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.എം. അഭിജിത്തിന്റെ കൈയ്ക്കും പരുക്കേറ്റു. ലാത്തിചാർജിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബുധനാഴ്ച സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദ് കെഎസ്‌യു പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.



തലപൊട്ടി ചോരയൊലിച്ചിട്ടും ഷാഫിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാതെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു എആർ ക്യാംപിലേക്കു കൊണ്ടുപോയതും വിവാദമായി. ഒടുവിൽ പ്രതിപക്ഷ എംഎൽഎമാരുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്നു മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അക്രമാസക്തരായ പ്രവർത്തകരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പൊലീസ് രണ്ടു തവണ വീതം ജലപീരങ്കിയും കണ്ണീർ വാതകവും പ്രയോഗിച്ചു.

English Summary: Shafi Parambil roughed up by police, Congress protest in Kerala Legislative Assembly