തടസങ്ങൾ നീങ്ങി; വ്യാഴാഴ്ചയോടെ വ്യക്തത, സർക്കാർ ആറു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ: ശിവസേന

മുംബൈ ∙ സർക്കാർ രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ച തടസങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിയെന്നും ആറു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്നും ശിവസേന എംപി സഞ്ജയ് റാവുത്ത്. പതിനഞ്ച് ദിവസമായി ഉയർന്നുകേട്ടിരുന്ന തടസങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിയെന്ന് സഞ്ജയ് റാവുത്ത് പറഞ്ഞു. വ്യാഴാഴ്ചയോടെ എല്ലാം വ്യക്തമാകും. സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ആറു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതിൽ അസാധാരണമായി യാതൊന്നുമില്ലെന്നും സഞ്ജയ് റാവുത്ത് പറഞ്ഞു. ‘സംസ്ഥാനത്തെ കർഷകരുടെ അവസ്ഥ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി പങ്കുവയ്ക്കണമെന്ന് ശരദ് പവാറിനോട് അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് തന്റെ സംസ്ഥാനത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നതിൽ അസാധാരണമായി ഒന്നുമില്ല.’ – സഞ്ജയ് റാവുത്ത് പറഞ്ഞു

കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധിയുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ച നടത്തിയ എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ, ചർച്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിടാൻ തയാറാകാത്തതോടെ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ച ധാരണ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകുന്നുവെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി ശരദ് പവാർ കൂടികാഴ്ച നടത്തുമെന്ന വാർത്തകൾ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടയാക്കി. തുടർന്നാണ് സർക്കാർ രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ച തടസങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിയെന്ന പ്രസ്താവനയുമായി സഞ്ജയ് റാവുത്ത് രംഗത്തെത്തിയത്.

English Summary: Shivsena firm on forming government in Maharashtra within six days