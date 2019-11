വാരാണസി ∙ സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കാനായി മുസ്‍‌ലിം അധ്യാപകനെ നിയമിച്ചതിനെതിരെ ബനാറസ് ഹിന്ദു സർവകലാശാലയിൽ (ബിഎച്ച്‍യു) വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രതിഷേധം രണ്ടാം ആഴ്ചയിലേക്ക്. അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസർ ഫിറോസ് ഖാന്റെ നിയമനത്തിന് എതിരെയാണു സംസ്കൃത വിദ്യ ധർമ വിജ്ഞാൻ വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർഥികൾ സമരം ചെയ്യുന്നത്. രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശിയായ ഖാന്റെ പിതാവും സംസ്കൃത പണ്ഡിതനാണ്.

ബിഎച്ച്‍യു വൈസ് ചാൻസലർ രാകേഷ് ഭട്നാഗറുടെ ഓഫിസിനു മുന്നിൽ സംസ്കൃത വിഭാഗത്തിലെ മുപ്പതോളം വിദ്യാർഥികളാണ് 12 ദിവസമായി സമരം നടത്തുന്നത്. ഫിറോസ് ഖാന്റെ നിയമനം റദ്ദാക്കി പുതിയ അധ്യാപകനെ വയ്ക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്തോത്ര ആലാപനവും യജ്ഞവും നടക്കുന്നുണ്ട്. ‘പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിലെ വ്യക്തികൾക്ക് എതിരെയല്ല പ്രതിഷേധം. പരമ്പരാഗത കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നതിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അമ്പരപ്പ്’– സമരക്കാരിൽ ഒരാളായ കൃഷൻ കുമാർ പറഞ്ഞു.



‘ഇതൊരു സാധാരണ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ല. സംസ്കൃത വിദ്യ ധർമ വിജ്ഞാൻ (എസ്‌വിഡിവി) വിഭാഗത്തിൽ നിന്നു വെറും ഭാഷ മാത്രമല്ല പഠിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സംസ്കാരം കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനു പഠിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംസ്കൃത വിഭാഗത്തിലേക്കു പോകാം. എന്നാൽ ഇവിടെ അനുവദിക്കില്ല.’– കൃഷൻ വ്യക്തമാക്കി. പാരമ്പര്യ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രം, സംസ്കൃതം, സാഹിത്യം എന്നിവയുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പഠനത്തിനുമായി 1918ൽ ആണ് എസ്‌വിഡിവി ആരംഭിച്ചത്. സംസ്കൃതത്തിനു വേറെ വകുപ്പുണ്ട്.



ഫിറോസ് ഖാൻ അനുയോജ്യനായ വ്യക്തിയാണെന്നും എല്ലാ നടപടികളും പാലിച്ചാണു നിയമിച്ചതെന്നുമാണു സർവകലാശാല അധികൃതരുടെ നിലപാട്. ‘വിദ്യാർഥികൾ പറയുന്നു, ഫിറോസ് ഖാന്റെ നിയമനം എസ്‌വിഡിവിയുടെ സംസ്കാരത്തിനു യോജിച്ചതല്ലെന്ന്. ഭരണഘടനയ്ക്കും സർവകലാശാലാ നിയമങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചാണു ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത്. കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ തയാറാണ്’– ബിഎച്ച്‌യു ചീഫ് പ്രോക്ടർ ഒ.പി.റായ് വ്യക്തമാക്കി.



