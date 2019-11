ടെലികോം കമ്പനികൾക്ക് ആശ്വാസം; സ്പെക്ട്രം കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം

ന്യൂഡൽഹി∙ സ്‌പെക്ട്രം ലേലത്തുക അടയ്ക്കാന്‍ കുടിശ്ശിക വരുത്തിയ ടെലികോം കമ്പനികള്‍ക്ക് മൊറട്ടോറിയം ഏർപ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ടെലികോം കമ്പനികൾക്ക് രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് (2020-2021,2021-2022) മൊറട്ടോറിയം ഏർപ്പെടുത്താനാണു സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള മന്ത്രിസഭാ സമിതി (സിസിഇഎ) അംഗീകാരം നൽകിയത്. തിരിച്ചടവ് കാലാവധി നീട്ടി നൽകുന്നതിനെയാണ് മൊറട്ടോറിയം എന്നതു കൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത്.

ഭാരതി എയര്‍ടെല്‍, വോഡഫോണ്‍–ഐഡിയ, റിലയന്‍സ് ജിയോ തുടങ്ങിയ കമ്പനികള്‍ക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം ആശ്വാസകരമാകും. കമ്പനികളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കണക്കിലെടുത്താണ് ഇളവ് നൽകിയതെന്നു ധനമന്ത്രി നിർമലാ സീതാരാമൻ അറിയിച്ചു. തീരുമാനത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയും അംഗീകാരം നൽകി.

ടെലികോം മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ചു പഠിക്കാൻ നിയോഗിച്ച സെക്രട്ടറിമാരുടെ സമിതിയുടെ ശുപാർശകൾ അനുസരിച്ച് ടെലികോം സേവന ദാതാക്കൾ നൽകേണ്ട ശേഷിക്കുന്ന തവണകളിലേക്ക് ഈ തുക തുല്യമായി വീതിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സ്പെക്ട്രം ലേലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പലിശ ഈടാക്കുമെന്നും അതിനാൽ അടയ്ക്കേണ്ട തുകയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മൂല്യം (എൻപിവി) പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും ധനമന്ത്രി അറിയിച്ചു. മൊറട്ടോറിയം അനുവദിക്കുന്ന ടെലികോം സേവന ദാതാക്കൾ പുതുക്കിയ അടയ്‌ക്കേണ്ട തുകയ്‌ക്ക് ബാങ്കിൽ ഗ്യാരണ്ടി നൽകണം.

ടെലികോം കമ്പനികൾ നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ടെന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സ്‌പെക്ട്രം ലേലത്തുക അടയ്ക്കാന്‍ കുടിശ്ശിക വരുത്തിയ ടെലികോം കമ്പനികള്‍ക്ക് ഇളവും മറ്റെന്തെങ്കിലും രക്ഷാ പാക്കേജുമായിരുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കുടിശ്ശിക വരുത്തിയ ടെലികോം കമ്പനികള്‍ക്ക് രണ്ടുവര്‍ഷം മൊറോട്ടോറിയം അനുവദിക്കാനുള്ള തീരുമാനം.

ഇതുവഴി ഭാരതി എയർടെല്ലിനും വോഡഫോൺ ഐഡിയയ്ക്കും റിലയൻസ് ജിയോയ്ക്കും ഉൾപ്പെടെ 42,000 കോടിയുടെ ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ഭീമമായ വരുമാനനഷ്ടത്തിലായിരുന്ന ടെലികോം കമ്പനികൾക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നതാണ് സർക്കാർ നടപടിയെന്ന് സെല്ലുലാര്‍ ഓപറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (സിഒഎഐ) വ്യക്തമാക്കി. മൊറട്ടോറിയത്തോടൊപ്പം നിരക്കു വർധന കൂടിയാകുന്നതോടെ കമ്പനികൾ താൽക്കാലിക ആശ്വാസം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

നിരക്കു വർധന വരുമോ?

വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം മൊബൈൽ ടെലികോം വിപണിയിൽ നിരക്കുവർധനയ്ക്കു കളമൊരുങ്ങാനിരിക്കെയായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ. ‘സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളി നേരിടാനും വരുംകാല സാങ്കേതിക വികസനത്തിനുള്ള പണം കണ്ടെത്താനും അത്യാവശ്യം’ എന്നു വിശദീകരിച്ച് എയർടെലും വോഡഫോൺ ഐഡിയയും ഡിസംബർ ഒന്നുമുതൽ നിരക്കു കൂട്ടുകയാണെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാനിടയില്ലെന്നാണു സൂചന. എന്നാൽ വർധന എത്രത്തോളമെന്നോ ഏതൊക്കെ ഇനങ്ങളിൽ എന്നോ കമ്പനികൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് താങ്ങാനാകുന്ന നിരക്കിൽ സേവനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് ഇരു കമ്പനികളും പറയുന്നു.

റിലയൻസ് ജിയോ നിരക്കു കൂട്ടാനിടയില്ല. പൊതുമേഖലയിലെ ബിഎസ്എൻഎലും നിരക്കു വർധിപ്പിക്കുമെന്നു സൂചനയില്ല. സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവനുസരിച്ചു സർക്കാരിനു നൽകാനുള്ള കുടിശിക കൂടി കണക്കിലെടുത്ത്, എയർടെൽ ജൂലൈ–സെപ്റ്റംബർ കാലത്ത് 23,045 കോടി രൂപയുടെയും വോഡഫോൺ ഐഡിയ 50,921 കോടി രൂപയുടെയും ഭീമമായ നഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവുപ്രകാരം സർക്കാരിന് ലൈസൻസ്, സ്പെക്ട്രം ഫീസ് കുടിശിക നൽകാനായാണ് കമ്പനികൾക്കു വൻ തുക നീക്കിവയ്ക്കേണ്ടിവത്.

നഷ്ടം സമ്മാനിച്ച ഉത്തരവ്

കമ്പനികൾ ടെലികോം–ഇതര വരുമാനം കൂടി കണക്കിലെടുത്തുള്ള മൊത്തം വരുമാനത്തിന്റെ നിശ്ചിത ശതമാനം സർക്കാരിനു ഫീസായി നൽകണമെന്നായിരുന്നു സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ്. ദീർഘകാല കേസിൽ വിധി വന്നതോടെ കുടിശികയും അതിനുള്ള പിഴയും പലിശയുമായി എയർടെൽ 62,187.73 കോടി, വോഡഫോൺ ഐഡിയ 54,183.9 കോടി, ബിഎസ്എൻഎൽ–എംടിഎൻഎൽ 10,675.18 കോടി എന്നിങ്ങനെ നൽകേണ്ടിവരുമെന്നായിരുന്നു ടെലികോം വകുപ്പിന്റെ കണക്ക്.

സർക്കാരിനായി 28,450 കോടി നീക്കിവച്ചതാണ് ഇത്രയും ഉയർന്ന നഷ്ടത്തിനു കാരണമെന്നാണ് ജൂലൈ–സെപ്റ്റംബർ കാലത്തെ ത്രൈമാസ റിപ്പോർട്ടിൽ എയർടെൽ പറ‍ഞ്ഞത്. ഇതു മാറ്റിനിർത്തിയാൽ നഷ്ടം 1123 കോടി രൂപ. മുൻകൊല്ലം ഇതേസമയം 118 കോടി രൂപ ലാഭമായിരുന്നു. വോഡഫോൺ സർക്കാരിനായി നീക്കിവച്ചത് 25,680 കോടി രൂപയാണ്. വരുമാനം മുൻകൊല്ലം ഇതേ കാലത്തെക്കാൾ 42% ഉയർന്ന് 11,146.4 കോടി രൂപയായി. മുൻകൊല്ലം നഷ്ടം 4874 കോടിയായിരുന്നു.

വമ്പൻ ഓഫറുകളുമായി രംഗത്തുവന്ന റിലയൻസ് ജിയോയുമായുള്ള കടുത്ത മൽസരമാണ് ടെലികോം വിപണിയിലെ തുടക്കക്കാരായ എയർടെലിനും വോഡഫോണിനും ഐഡിയയ്ക്കും വെല്ലുവിളിയായത്. വോഡഫോൺ– ഐഡിയ ലയനത്തിലേക്കു വഴിതെളിച്ചതും ഇതുതന്നെ.

English Summary: In Major Relief For Telecoms, Government Defers Spectrum Payments, Cabinet approves two-year moratorium on spectrum payments for telcos