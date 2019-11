തിളച്ച സാമ്പാറിൽ വീണ് മൂന്നു വയസ്സുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം

ഹൈദരാബാദ്∙ കളിക്കുന്നതിനിടെ സാമ്പാര്‍ പാകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പാത്രത്തിലേക്കു വീണ് ഗുരുതരമായ പൊള്ളലേറ്റ മൂന്നു വയസ്സുകാരനു ദാരുണാന്ത്യം. തെലുങ്കാനയിലെ രംഗറെഡ്ഡി ജില്ലയിലെ സര്‍ദാര്‍ നഗര്‍ ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. സുരേഷ് എന്നയാളിന്റെ മകന്‍ ആരുഷാണു മരിച്ചത്.

ഗുരുതരമായ പൊള്ളലേറ്റ ആരൂഷിനെ ഒസ്മാനിയെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്ന് പുലർച്ചെ നാല് മണിയോടെ മരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടിൽ ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം. കഴിഞ്ഞ എട്ട് മാസമായി ആരുഷും മാതാപിതാക്കളും സര്‍ദാര്‍ നഗറിലാണ് താമസം. സംഭവത്തിൽ സുരേഷിന്റെ പരാതി ലഭിച്ചുവെന്നും കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചുവെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലും സമാനമായ സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ആന്ധ്രാ പ്രദേശിൽ പാന്യം നഗരത്തിലെ നഴ്‌സറി സ്കൂൾ വിദ്യാർഥി ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനിടെ കാൽതെറ്റി സാമ്പാർ പാത്രത്തിലേക്കു വീണ് പൊള്ളലേറ്റു മരിച്ചിരുന്നു.

