6 വർഷം, കുറഞ്ഞത് 90 ലക്ഷം തൊഴിലവസരം; കേരളം ആറാമത്, ആഞ്ഞടിച്ച് പ്രിയങ്ക

ന്യൂഡൽഹി ∙ ആറു വർഷത്തിനിടെ രാജ്യത്തെ 90 ലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങൾ കുറഞ്ഞെന്ന് പഠനം. 2011–12 നും 2017–18 ഇടയിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് കണ്ടെത്തൽ. വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാർഷികേതര തൊഴിൽ വളർച്ച കുറയുന്നതായി പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.



അസിം പ്രേംജി സർവകലാശാലയിലെ സന്തോഷ് മെഹ്‌റോത്രയും ജജതി കെ. പാരിഡയും ചേർന്ന് നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ. നവംബർ ഒന്നിന് പുറത്തിറക്കിയ പഠനത്തിൽ 2011-12 ൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലെ മൊത്തം തൊഴിൽ 474.2 ദശലക്ഷമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് 2017-18ൽ 465.1 ദശലക്ഷമായി കുറഞ്ഞു. തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറവ് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ്. കേരളം ആറാം സ്ഥാനത്ത്.

ഉത്തർപ്രദേശിൽ 3.2 ദശലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ ഇടിവുണ്ടായതായാണ് കണക്ക്. തൊട്ടു പിന്നിൽ ഒഡീഷ– 2.1 ദശലക്ഷം. ഗുജറാത്ത് –1.5 ദശലക്ഷം, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് –1.5 ദശലക്ഷം, രാജസ്ഥാൻ –1.5 ദശലക്ഷം, കേരളം– 1.4 ദശലക്ഷം, ജാർഖണ്ഡ് –1 ദശലക്ഷം, മഹാരാഷ്ട്ര –0.8 ദശലക്ഷം, പഞ്ചാബ് –0.8 ദശലക്ഷം എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തൊഴിലവസങ്ങളുടെ നഷ്ട കണക്ക്.

2011-12, 2017-18 വർഷങ്ങളിൽ കാർഷിക മേഖല 4.5 ദശലക്ഷം (ആകെ 27 ദശലക്ഷം) തൊഴിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. കാർഷിക മേഖലയിലെയും അനുബന്ധ മേഖലയിലെയും തൊഴിൽ വിഹിതം 49 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 44 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.‌ ഈ കാലയളവിൽ ഉൽപാദന മേഖലയിലും 3.5 ദശലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ നഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തി. തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ വിഹിതം 12.6 ൽ നിന്ന് 12.1 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. 2004-05 ലും 2011-12 ലും പ്രതിവർഷം 4 ദശലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഉൽ‌പാദനേതര മേഖലയിൽ (പ്രധാനമായി നിർമ്മാണ മേഖല) 2011-12 ലും 2017-18 ലും 0.6 ദശലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങൾ മാത്രമെ സൃഷ്ടിച്ചുള്ളൂ.

നിർമാണ ജോലികൾ കുറയുന്നത് ‘മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ’ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന്റെ നേർ വിപരീതമാണെന്ന് പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. വരുമാനത്തിന്റെ വളർച്ച നിലനിർത്തുന്നതിനും ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനും ദാരിദ്ര്യം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഉൽ‌പാദന–നിർമാണ മേഖലയിലെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഇത് ഘടനാപരമായ പരിവർത്തനത്തെ നിലനിർത്തുക മാത്രമല്ല ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ജിഡിപിയുടെ വളർച്ച നിലനിർത്താനും സഹായിക്കും– പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.

കാർഷിക–ഉൽ‌പാദന മേഖലയിലെ തൊഴിൽ കുറയുകയും നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ മന്ദഗതിയിലുള്ള വളർച്ചയും കാരണം 2004-05 ന് ശേഷമുള്ള ഘടനാപരമായ പരിവർത്തന പ്രക്രിയ 2012 മുതൽ സ്തംഭിച്ചു. ഈ കാലയളവിൽ സ്ഥിരവും ഔപചാരികവുമായ തൊഴിൽ വിഹിതം നേരിയ തോതിൽ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, മിക്ക ജോലികളും ഇപ്പോഴും അസംഘടിത, സ്വകാര്യ മേഖലകളിലെ മൈക്രോ, ചെറുകിട യൂണിറ്റുകളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. സർക്കാർ, പൊതുമേഖലയിലെ അനൗപചാരിക ജോലികളുടെ എണ്ണവും വിഹിതവും വർദ്ധിച്ചു. മാത്രമല്ല, കരാർ തൊഴിലുകളും രേഖാമൂലമുള്ള കരാറില്ലാത്ത തൊഴിലുകളും സർക്കാർ, സ്വകാര്യ മേഖലകളിൽ വർദ്ധിച്ചു.

2011-12 നും 2017-18 നും ഇടയിൽ ഗ്രാമീണ, നഗര പ്രദേശങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ വേതനം വർദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് അതിശയമല്ല. കാർഷിക പരിവർത്തനത്തെ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ യഥാർത്ഥ വേതനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒരു വ്യാവസായിക നയവുമായി സംയോജിച്ച് സമഗ്രമായ തൊഴിൽ നയം ആവശ്യമാണ്, പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.

ആഞ്ഞടിച്ച് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി

തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നത് ബിജെപി ഭരണത്തിന്റെ ഫലമായ ‘പകർച്ചവ്യാധി’യെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. ‘രാജ്യത്ത് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാത്തത് വികസന ചക്രം നിശ്ചലമാകുന്നതിന്റെ അടയാളമാണ്. നിർമാണമേഖലയിൽ 35 ലക്ഷത്തോളം തൊഴിലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. വൻകിട ഐടി കമ്പനികൾ 40 ലക്ഷത്തോളം ജോലികൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്’–പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

English Summary: 9 Million Jobs Lost in 6 Years, a First in Indian History, criticised by Priyanka Gandhi