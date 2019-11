ജോലി സ്ഥലത്തേക്കു മടങ്ങിയ സൈനികൻ ട്രെയിനിൽ നിന്നു വീണു മരിച്ചു

കൊച്ചി∙ കൊല്ലത്ത് ബന്ധുവിന്‍റെ വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ജോലി സ്ഥലത്തേക്കു മടങ്ങുകയായിരുന്ന സൈനികൻ എറണാകുളം സൗത്ത് റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിനിൽ നിന്നു വീണു മരിച്ചു. ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ എന്നു കരുതി തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള രാജധാനി എക്സ്പ്രസിൽ കയറുന്നതിനിടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനും പാളത്തിനും ഇടയിലേക്ക് വീണാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കൊല്ലം പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട കോയിക്കൽ പെരുവേലിക്കര കരിങ്ങോട്ട് തെക്കതിൽ വിഷ്ണു (26) ആണ് മരിച്ചത്.

പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെ എറണാകുളം സൗത്ത് സ്റ്റേഷനിലെ ഒന്നാംനമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരുന്നു അപകടം. കരസേനയുടെ റാഞ്ചിയിലെ ഇഎംഇ ( ഇലക്‌ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയേഴ്സ്) വിഭാഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന വിഷ്ണു അമ്മാവന്‍റെ മകന്‍റെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് നാട്ടിലെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ 10നായിരുന്നു വിവാഹം.

എറണാകുളത്തു നിന്ന് പ്രതിവാര എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിൽ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങാൻ ബുധനാഴ്ച രാത്രി വഞ്ചിനാട് എക്സ്പ്രസിൽ എറണാകുളം സൗത്ത് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ വിഷ്ണു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലിരുന്നു ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഈ സമയം ഒന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയ നിസാമുദ്ദീൻ- തിരുവനന്തപുരം രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് ട്രെ‍യിൻ സ്റ്റേഷൻ വിടുന്നതിനിടെ പെട്ടെന്ന് ഉണർന്ന വിഷ്‍ണു പ്രതിവാര എക്സ്പ്രസാണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ട്രെയ്നിൽ ചാടിക്കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ പാളത്തിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.

ആർപിഎഫും റെയിൽവെ പൊലീസും ചേർന്നു എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. രണ്ടരമാസം മുൻപായിരുന്നു വിഷ്ണുവിന്റെ വിവാഹം. ഭാര്യ: ഐശ്വര്യ. പിതാവ്: രഘു. മാതാവ്: വിമല. വിശാഖ് സഹോദരനാണ്. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനു ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് കൈമാറി.



English Summary: Soldier Died after tapped between Platform and Train at Ernakula