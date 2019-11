ടോൾപ്ലാസകളിൽ ഫാസ്റ്റാഗ് നിർബന്ധം; ഡിസംബർ 1 വരെ സൗജന്യമായി ലഭിക്കുമെന്ന് ഗഡ്കരി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഡിസംബർ ഒന്നു മുതൽ ടോൾപ്ലാസകളിൽ ഫാസ്റ്റാഗ് നിർബന്ധമാക്കുന്നതിനാൽ അന്നു വരെ ദേശീയപാത അതോറിറ്റി സൗജന്യമായി ഫാസ്റ്റാഗ് കാർഡുകൾ നൽകുമെന്ന് ഗതാഗതമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി അറിയിച്ചു.

റജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസായ 150 രൂപയും അതോറിറ്റി വഹിക്കും. ഡിസംബർ 1 വരെ അതോറിറ്റിയുടെ സെയിൽ പോയിന്റുകളിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഈ സൗജന്യം ലഭിക്കുക.

ഡിസംബർ 1 മുതൽ ഫാസ്റ്റാഗ് ലെയിനുകളിൽ കയറുന്ന ടാഗില്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾ ഇരട്ടിത്തുക ടോൾ നൽകേണ്ടി വരും. തുടക്കത്തിൽ ഒരു ലെയ്ൻ പണമടയ്ക്കുന്നവർക്കായി നീക്കിവയ്ക്കുമെങ്കിലും വൈകാതെ എല്ലാ ലെയ്നുകളും ഫാസ്റ്റാഗ് ലെയ്നുകളാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: FASTags will be distributed free till December 1, says Nitin Gadkari