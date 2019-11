വൈകിയത് ആശുപത്രിയിൽ; പറഞ്ഞത് കാൽ തറയിൽ ഉരഞ്ഞെന്ന്: ആരോപണം തള്ളി അധ്യാപകൻ

കൽപറ്റ∙ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി ഷെഹല ഷെറിന്റെ മരണത്തിൽ ആശുപത്രിയെ പഴിച്ച് അധ്യാപകൻ കെ കെ മോഹനൻ. കുട്ടിയുടെ രക്ഷകർത്താവ് വന്നിട്ടു കൊണ്ടുപോകാമെന്നു പറഞ്ഞതു കൊണ്ടാണ് വൈകിയത്. എന്നാൽ കുട്ടികൾ പാമ്പ് കടിയേറ്റെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കുട്ടികൾ പറഞ്ഞതു കാൽ സിമന്റ് തറയിൽ ഉരഞ്ഞെന്നാണ്. കുട്ടികൾക്കു ക്ലാസിൽ ചെരിപ്പിടാൻ അനുവാദം ഉണ്ടെന്നും അധ്യാപകൻ മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.



പാമ്പ് കടിച്ചതെന്ന് ഷെഹല പറഞ്ഞിട്ടും ഉടന്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചില്ലെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവുമായി സഹപാഠികൾ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. 3.15ന് സംഭവമുണ്ടായിട്ടും മുക്കാല്‍ മണിക്കൂര്‍ വൈകിയാണ് കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. രക്ഷാകര്‍ത്താവ് വന്നിട്ടാണ് ആശുപത്രിയിലേക്കു പോയത്. ചെരിപ്പിട്ട് ക്ലാസില്‍ കയറാന്‍ അനുവദിക്കാറില്ലെന്നും വിദ്യാര്‍ഥിനികള്‍ പറ‍ഞ്ഞു. കുട്ടിയുടെ കാലിന് നീല നിറം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷെഹല നിന്നു വിറയ്ക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ കുട്ടിയെ പാമ്പ് കടിച്ചതല്ല, ആണി കൊണ്ടതാണെന്നായിരുന്നു അധ്യാപകന്റെ വാദം.

എന്നാൽ ഒരു അധ്യാപിക ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ പ്രധാന അധ്യാപകൻ നിരസിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് അധ്യാപിക സ്കൂൾ വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയെന്നും കുട്ടികൾ മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. ഷെഹല പാമ്പുകടിയേറ്റുമരിച്ച ബത്തേരി സര്‍ക്കാര്‍ സർവജന സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് മുറികളില്‍ ഇഴജന്തുക്കൾക്ക് കയറിക്കൂടാവുന്ന തരത്തിലുള്ള നിരവധി മാളങ്ങളുണ്ട്. ഇതില്‍ ഒരു വിടവില്‍ കാല്‍ പെട്ടപ്പോഴാണ് കുട്ടിയുടെ കാല്‍ മുറിഞ്ഞത്.

കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചപ്പോൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെത്തിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോകുംവഴിയാണ് മരണം. അധ്യയനവർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് മുൻപ് ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധിക്കണമെന്ന നിബന്ധന പാലിക്കുന്നതില്‍ വീഴ്ചയുണ്ടെന്നാണ് സൂചന.

