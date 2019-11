കമലും രജനിയും ഒന്നിച്ചാൽ ഒന്നുമില്ലെന്ന് പനീർസെൽവം; മുന്നോട്ടെന്ന് കമൽഹാസൻ

ചെന്നൈ∙ രജനീകാന്തും കമൽഹാസനും രാഷ്ട്രീയ സഖ്യമുണ്ടാക്കുന്നതായി പരക്കുന്ന അഭ്യൂഹത്തെ പേടിയില്ലെന്ന് ഭരണ കക്ഷിയായ അണ്ണാഡിഎംെക. കമലും രജനിയും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കൈകോർത്താൽ അത് അണ്ണാഡിഎംകെയെ ബാധിക്കില്ലെന്നു ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും പാർട്ടി കോഓർഡിനേറ്ററുമായ ഒ.പനീർസെൽവം പറഞ്ഞു.



തമിഴ്നാട്ടിൽ ആഴത്തിൽ വേരോടിയ അടിത്തറയുള്ള പാർട്ടിയാണ് അണ്ണാഡിഎംകെ. ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥാനമുള്ള പാർട്ടിയാണിത്. നേതാക്കളല്ല പ്രവർത്തകരാണു പാർട്ടിയുടെ ശക്തി. ആരു എതിരാളിയായി വന്നാലും നേരിടാൻ പാർട്ടി സജ്ജമാണെന്നും പനീർസെൽവം പറഞ്ഞു. തമിഴ്നാടിന്റെ ക്ഷേമത്തിന് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരുമിക്കുമെന്ന രജനിയുടെയും കമൽഹാസന്റെയും പരസ്യ പ്രസ്താവനയെപരിഹസിച്ചും, എതിർത്തും മറ്റ് അണ്ണാഡിഎംകെ നേതാക്കളും രംഗത്തെത്തി.

∙ രജനിയുടെയും കമലിന്റെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം മരീചിക മാത്രമാകും. വെള്ളം പ്രതീക്ഷിച്ചു ചെല്ലുന്ന ജനങ്ങൾക്കു നിരാശയാകും ഫലം. അണ്ണാഡിഎംകെ സഖ്യത്തിനു ഭീഷണി ഉയർത്താൻ ആർക്കും കഴിയില്ല– മന്ത്രി ഡി.ജയകുമാർ.

∙ ഒന്നും ഒന്നും ചേർന്നാൽ മാത്രമേ രണ്ടാവൂ. പൂജ്യവും പൂജ്യവും ചേർന്നാൽ പൂജ്യം മാത്രമാണ് ഉത്തരം. ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി നിലകൊള്ളുന്ന അണ്ണാഡിഎംകെയ്ക്കാണു തമിഴരുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥാനം– മന്ത്രി ആർ.ബി.ഉദയകുമാർ.

∙ രജനിയും കമലും കൈകോർത്താലും ഇരുവരുടെയും ആരാധകർ ഒന്നിക്കില്ല. മറിച്ച് അണ്ണാഡിഎംെകയിൽ പ്രവർത്തകർ ഒരേ മനസ്സോടെയാണു പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആരു കൈകോർത്തു പ്രവർത്തിച്ചാലും ജനങ്ങളാണ് അവസാന തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്– മന്ത്രി രാജേന്ദ്ര ബാലാജി.

∙ പിരിഞ്ഞ പാലും തൈരും ചേർന്നാൽ മോരാവില്ല. സൂപ്പർ താരങ്ങൾ കൈകോർത്താലും അതുതന്നെയാകും സംഭവിക്കുക– മന്ത്രി ഒ.എസ്.മണിയൻ.

∙ തനിച്ചു നിന്നാൽ പച്ചപിടിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പായതിനാലാണ് ഇരുവരും ഒന്നിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഇരുവരും ശബ്ദമുയർത്തിയിട്ടില്ല. ഇതു ജനങ്ങൾ മറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല– മുൻമന്ത്രി ഗോകുല ഇന്ദിര

രജനിയുമായി യോജിച്ച് മുന്നോട്ടെന്ന് ആവർത്തിച്ച് കമൽഹാസൻ

രജനീകാന്തുമായി രാഷ്ട്രീയകൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവനയിൽ ഉറച്ചു മക്കൾ നീതി മയ്യം നേതാവ് കമൽഹാസൻ. സുഹൃദ് ബന്ധത്തെക്കാൾ തമിഴ്നാടിന്റെ ഉന്നമനത്തിനാണു പ്രധാന്യം നൽകുന്നത്. തമിഴ്നാടിന്റെ നല്ല ഭാവിയും ക്ഷേമവുമാണു മനസ്സിലുള്ളത്. ലക്ഷ്യം നേടാൻ ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉടലെടുത്താൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ രജനീകാന്തുമായി ചേർന്ന് ഒന്നിച്ചു മുന്നോട്ടു നീങ്ങുമെന്നും കമൽഹാസൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Kamal and Rajini unite, Nothing, says O Panirselvam