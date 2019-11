യുഎസ് മോഹവുമായി തിരിച്ചു; മടക്കം കൈകാൽ കെട്ടിയിട്ട് വിമാനത്തിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ അനധികൃത കുടിയേറ്റത്തിന് യുഎസ് പുറത്താക്കിയ ഇന്ത്യക്കാരെ ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചത് കൈകാലുകൾ ബന്ധിച്ച നിലയിൽ. വിമാനത്തിൽ നിന്നു പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് വിമാനത്താവള അധികൃതരാണ് ഇവരെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയത്. കൊടുംകുറ്റവാളികളെ പോലെയാണ് യുഎസ് അധികൃതർ പെരുമാറിയതെന്നായിരുന്നു പുറത്താക്കപ്പെട്ട 145 ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രതികരണം.

അരിസോണയിൽ നിന്നു തിരിച്ച വിമാനത്തിൽ ബംഗ്ലദേശ് വഴിയാണ് ഇവർ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 7.30ന് ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയത്. അമേരിക്കൻ സ്വപ്നം പാതിവഴിയിൽ പൊഴിഞ്ഞതിന്റെ നിരാശയാണു തിരികെയെത്തിയവർ പങ്കുവച്ചതും. യുഎസിൽ നിന്നു നാടുകടത്തപ്പെട്ട 25 ബംഗ്ലദേശികളും ഇവർ സഞ്ചരിച്ച വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 24 മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്ന വിമാനയാത്ര അതിദാരുണമായിരുന്നെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.



പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ഗുജറാത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കർഷകരും തൊഴിൽരഹിതരുമായ യുവാക്കളാണ് അമേരിക്കൻ സ്വപ്നവുമായി വീസാ ഏജന്റുമാർക്ക് 15- 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ നൽകിയത്. അതിർത്തി കടന്ന് അമേരിക്കയിലെത്തി ഇപ്പോൾ സ്വർഗതുല്യ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുടെ വിഡിയോ കണ്ടാണു പലരും ആകർഷിക്കപ്പെട്ടത്. തിരികെയെത്തിയവരിൽ 19 മുതൽ 35 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ളവരാണ് ഭൂരിഭാഗവും.

142 പുരുഷൻമാരും മൂന്നു സ്ത്രീകളുമാണു സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ വർഷം യുഎസിൽ നിന്ന് നാടുകടത്തപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ സംഘമാണ് ബുധനാഴ്ച തിരികെ എത്തിയത്. ഒക്ടോബർ 23ന് 117 ഇന്ത്യക്കാരെ യുഎസ് പുറത്താക്കിയിരുന്നു. യുഎസ് സമ്മർദം ശക്തമാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് മെക്സിക്കോയിലേക്കു അനധികൃതമായി പ്രവേശിച്ച 311 ഇന്ത്യക്കാരെ മെക്സിക്കൻ അധികൃതരും ഒക്ടോബർ 18ന് മടക്കിയയച്ചിരുന്നു.



അരിസോണ, കലിഫോർണിയ, ടെക്സസ്, ജോർജിയ, ന്യൂജഴ്സി, മിസ്സിസിപ്പി എന്നിവിടങ്ങിൽ അനധികൃതമായി ജോലി ചെയ്തിരുന്നവരെ പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയതോടെ കുടിയേറ്റ ക്യാംപുകളിലായി പിന്നീടുള്ള ജീവിതം. ഇവിടത്തെ സ്ഥിതി വളരെ പരിതാപകരമായിരുന്നുവെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. ‘എന്റെ അച്ഛൻ ജീവിതകാലം സമ്പാദിച്ചതെല്ലാം വിറ്റുപെറുക്കിയാണ് 25 ലക്ഷം രൂപ ഏജന്റിനു നൽകിയത്. ദുരിതത്തിൽ നിന്നു ദുരിതത്തിലേക്കാണ് യാത്രയെന്നു സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല’– വിങ്ങിപ്പൊട്ടിക്കൊണ്ട് 25 കാരനായ രവീന്ദർ സിങ് പറയുന്നു. ‘പരാജിതനായി വെറും കയ്യോടെയാണ് മടക്കം. എന്റെ പിതാവിനു ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ തിരികെ നൽകും’– കണ്ണീരോടെ രവീന്ദർ സിങ് പറയുന്നു.



ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ എന്തു സാഹസത്തിനും ഇവർ തയാറായിരുന്നു. അമേരിക്കയിൽ എത്തിക്കാമെന്നു പറഞ്ഞ ഏജന്റുമാർ നിരവധി പേരെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ തട്ടിപ്പിനു വിധേയമാക്കുന്നത്. നീണ്ട യാത്രയാണ് ഇത്തരത്തിൽ യാത്ര പുറപ്പെടുന്നവരെ കാത്തിരിക്കുന്നതും. വിമാനമാർഗം ആദ്യം ഇവരെ ഇക്വഡോറിൽ എത്തിക്കും. അതിനുശേഷം കരമാർഗം കൊളംബിയ, ബ്രസീൽ, പെറു, കോസ്റ്ററിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് മെക്സിക്കോയിൽ എത്തുന്നത്.

മെക്സിക്കോയിൽ നിന്ന് ദീർഘദൂരം വനമേഖലയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാണ് പലരും യുഎസിൽ എത്തുന്നത്. പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള ജബര്‍ജംഗ് മേയ് 15ന് വിമാനത്തില്‍ മോസ്‌കോ, പാരിസ് വഴി മെക്‌സിക്കോയിലെത്തി. മേയ് 16 ന് കലിഫോർണിയയിലേക്കു കടക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും പൊലീസ് പിടികൂടി അരിസോണയിലേക്കു നാടുകടത്തി. നാലു തവണ യുഎസിലേക്കു കുടിയേറാൻ ഇത്തരത്തിൽ ശ്രമിച്ചു. നാലുതവണയും െപാലീസ് പിടികൂടി. 24 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഏജന്റുമാർക്കായി നൽകിയത്. അഭിഭാഷകർക്കായി 40 ലക്ഷം രൂപയും. ദുരിതത്തിൽ നിന്നു ദുരിതക്കയത്തിലേക്കാണ് നടന്നടുക്കുന്നതെന്നും ജബര്‍ജംഗ് പറയുന്നു.



മെക്സിക്കോയിൽ നിന്ന് യുഎസ് സമ്മർദത്തെ തുടർന്ന് ഒക്ടോബറിൽ നാടുകടത്തപ്പെട്ട 311 ഇന്ത്യക്കാരും സമാനമായ കഥകളാണു പങ്കുവച്ചത്. വാട്സാപ്പിലൂടെയാണു പല ഏജന്റുമാരും അമേരിക്കൻ മോഹികളെ വലവീശിയത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഓഫിസുകളും ഏജന്റുമാർക്കില്ലായിരുന്നു. ദുരിതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാതി പറയാനുള്ള അവസരങ്ങളുമില്ലായിരുന്നു. വഴികാട്ടികളായി കൂടെ വന്നത് തോക്കേന്തിയ മല്ലന്മാരായിരുന്നു. അവർക്ക് സ്പാനിഷല്ലാതെ മറ്റൊന്നും വശമില്ല.



കാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ നോക്കിയാണ് വഴി കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. മെക്സിക്കൻ അതിർത്തിയോടടുത്തുള്ള കാട്ടിലൂടെ എട്ടു ദിവസമായിരുന്നു യാത്ര. മൂന്നു ദിവസം വെള്ളം പോലും ലഭിച്ചില്ല. സ്വന്തം ഷർട്ട് പിഴിഞ്ഞ് വിയർപ്പു കുടിച്ചാണ് ദാഹം അകറ്റിയതെന്ന് ചതിയിൽപെട്ട ഇന്ത്യക്കാരിലൊരാൾ രാജ്യാന്തര മാധ്യമത്തോടു പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. മെക്സിക്കോ അതിർത്തിയിൽ എത്തിയ ഇവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം ജയിലിലായിരുന്നു ജീവിതം. പല അസുഖങ്ങളുള്ളവരെ ഒരുമിച്ചാണ് പാർപ്പിച്ചിരുന്നത്.

കഷ്ടിച്ച് എല്ലാവർക്കും കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലം മാത്രം. പകർച്ചവ്യാധിക്കാർക്കിടയിൽ ജീവിച്ചു പലരും അസുഖബാധിതരായി. കോൺസൻട്രേഷൻ ക്യാംപുകൾക്കു തുല്യമായിരുന്നു ജയിൽവാസം. നാടുകടത്തപ്പെട്ട 145 ഇന്ത്യക്കാർ ഒന്നുകിൽ അവരുടെ വീസാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയോ അധികൃതമായി കുടിയേറ്റം നടത്തിയവരോ ആണെന്ന് അധികൃതരും പറയുന്നു.

