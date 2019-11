ബാറ്റായി ഉപയോഗിച്ച തടിക്കഷണം തലയിൽ കൊണ്ട് വിദ്യാർഥി മരിച്ചു

മാവേലിക്കര ∙ ബാറ്റിനു പകരം ഉപയോഗിച്ച തടിക്കഷണം മറ്റൊരു കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അബദ്ധത്തിൽ തെറിച്ച് തലയിൽ പതിച്ച വിദ്യാർഥി മരിച്ചു. ചാരുംമൂട് ചുനക്കര ഗവ. യുപിഎസിലെ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി ചാരുംമൂട് പുതുപ്പള്ളിക്കുന്ന് വിനോദ് ഭവനിൽ നവനീത്(12) ആണു മരിച്ചത്.

ഭക്ഷണം കഴിച്ചശേഷം കൈകഴുകാൻ പൈപ്പിനു സമീപത്തേക്കു പോകുന്നതിനിടെ നവനീതിന്റെ തലയ്ക്കു പിന്നിൽ തെറിച്ചുവന്ന തടിക്കഷണം പതിക്കുകയായിരുന്നു. സ്കൂൾ മൈതാനത്തു കളിക്കുകയായിരുന്ന കുട്ടികളുടെ കൈയ്യിൽ നിന്ന് ബാറ്റായി ഉപയോഗിച്ച തടിക്കഷണം അബദ്ധത്തിൽ തെറിച്ചുപോകുകയും നവനീതിന്റെ കഴുത്തിനു പിന്നിൽ കൊളളുകയുമായിരുന്നെന്നാണ് വിവരം.

അധ്യാപകരും സഹപാഠികളും ചേർന്ന കുട്ടിയെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. കുട്ടിയുടെ നില ഗുരുതരമായിരുന്നതിനാൽ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റുന്നതിനിടെയാണ് മരണമുണ്ടായത്. നവനീതിന് പുറമേ ക്ഷതമില്ലെന്നു മരണം സ്ഥിരീകരിച്ച കായംകുളം സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. മൃതദേഹം കായംകുളം സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ.





Egnlish Summary: Student hit by wood used as cricket bat died at Charumood, Mavelikkara