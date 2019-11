പശുമോഷണം ആരോപിച്ച് ബംഗാളിൽ ജനക്കൂട്ടം യുവാക്കളെ തല്ലിക്കൊന്നു: 13 പേർ അറസ്റ്റിൽ

കൊൽക്കത്ത∙ പശുമോഷ്ടാക്കളാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ബംഗാളിൽ ജനക്കൂട്ടം രണ്ടു യുവാക്കളെ മർദ്ദിച്ചു െകാലപ്പെടുത്തി. ബംഗാളിലെ കൂച്ച് ബിഹാർ ജില്ലയിലാണ് ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം നടന്നത്. പ്രകാശ് ദാസ് (32) ബാബുൽ മിത്ര (37) എന്നിവരാണ് അതിദാരുണമായി െകാല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ 13 പേരെ ഇതിനകം അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതായും െപാലീസ് അറിയിച്ചു.



കൂച്ച് ബിഹാറിനു 14 കിലോമീറ്റർ അകലെ പശുമോഷ്ടാക്കളെന്നു ആരോപിച്ചു ഇരുപതോളം ആളുകൾ ചേർന്ന് യുവാക്കൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന പിക് വാൻ വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചയോടെ തടയുകയായിരുന്നു. കല്ലും കമ്പിയും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ യുവാക്കളെ പൊലീസ് എത്തിയാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. കൂച്ച് ബിഹാർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ യുവാക്കളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും വൈകാതെ മരിച്ചു. പിക് വാനിൽ നിന്ന് പശുക്കളെ പുറത്തിറക്കിയതിനു ശേഷം അക്രമികൾ വാൻ തീയിട്ടു നശിപ്പിച്ചതായും െപാലീസ് പറഞ്ഞു.



സമീപ പ്രദേശത്തു നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച പശുക്കളാണ് വാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നാണു സമീപവാസികൾ ഉയർത്തുന്ന ആരോപണം. എന്നാൽ പശുക്കൾ ആരുടെതാണെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ലെന്നും വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങളില്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവര്‍ക്കു ജീവപര്യന്തവും 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയും വിധിക്കുന്ന നിയമം ഓഗസ്റ്റിൽ രാജസ്ഥാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പാസാക്കിയതിനു പിന്നാലെ സമാനമായ ബിൽ ബംഗാൾ നിയമസഭയും പാസാക്കിയിരുന്നു. കേസില്‍ പ്രതികളാവുന്നവര്‍ക്കു ജീവപര്യന്തം തടവും 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയും ഉറപ്പാക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു നിയമനിർമാണം. ഗവർണറുടെ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതോടെ ബിൽ നിയമമാകും.

English Summary: 2 Men Beaten To Death By Mob In Bengal Over Suspicion Of Cattle Theft