2018 ൽ 4.67 ലക്ഷം റോഡ് അപകടങ്ങൾ; കേരളത്തിൽ മരിച്ചത് 4303 പേർ

ന്യൂഡൽഹി∙ 2018ൽ രാജ്യത്ത് വാഹനാപകടങ്ങളിൽ മരിച്ചത് 1,51,417 പേർ. രാജ്യത്ത് ആകെയുണ്ടായത് 4,67,044 അപകടങ്ങൾ. കേന്ദ്ര ഗതാഗത മന്ത്രാലയമാണ് ഈ കണക്കുകൾ പുറത്തു വിട്ടത്. 4,69,418 പേർക്ക് ഗുരുതരവും സാരവുമായ പരുക്കേറ്റു.



രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടങ്ങളുണ്ടായത് തമിഴ്നാട്ടിൽ – 63,920 എണ്ണം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ അപകടത്തിൽ മരിച്ചത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ – 22,456 പേർ (42,568 അപകടങ്ങളിൽ). അമിതവേഗവും അശ്രദ്ധയുമാണ് കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾക്കു കാരണമായതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കേരളത്തിൽ 2018ൽ 40,181 അപകടങ്ങളിൽ 4,303 പേർ മരിച്ചു.

റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രധാന പരാമർശങ്ങൾ:

∙ ലോക റോഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പ്രകാരം 199 രാജ്യങ്ങളിൽ അപകടങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യ. 2, 3 സ്ഥാനങ്ങളിൽ യഥാക്രമം ചൈന, യുഎസ്. ലോകത്തിലെ അപകടങ്ങളിൽ 11% ഇന്ത്യയിൽ.

∙ 2017നെ അപേക്ഷിച്ച് അപകടങ്ങളിൽ 0.46%വും മരണത്തിൽ 2.4%വും വർധന. പരുക്കിൽ 0.33% കുറവ്.

∙ കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ ദേശീയ പാതയിൽ. 30.2%. മരണങ്ങളിൽ 35.7%വും ദേശീയപാതയിൽ.സംസ്ഥാന ഹൈവേകളിൽ 25.2% അപകടങ്ങൾ 26.8% മരണം. ബാക്കി ചെറു റോഡുകളിൽ 38% മരണം.

∙ അപകടങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക്, 35.2%. ഇത്തരം അപകടങ്ങളിൽ മരിക്കുന്നത് 31.4%.

∙ ആകെ അപകടങ്ങളിൽ മരിക്കുന്നവരിൽ 36.5% ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്തവരാണ്.

∙ ഹെൽമെറ്റില്ലാത്തതിനാലുളള മരണം 29%.

∙ മരിക്കുന്ന കാൽനടക്കാർ 15%. സൈക്കിൾ യാത്രികർ 2.4%. ചെറുവാഹനങ്ങളിലെ യാത്രക്കാർ 24.3%.

∙ മരിക്കുന്നവരിൽ 69.6% 18നും 45നും ഇടയ്ക്കു പ്രായമുള്ളവർ.

∙ ഇടിച്ചിട്ട വാഹനം നിർത്താതെ പോയതിനാൽ ചോരവാർന്നു മരിച്ചവർ 18.9%

∙ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ അമിത വേഗം കാരണം, 64.4%.

∙ ഡ്രൈവിങ്ങിനിടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടായ അപകടങ്ങളിൽ മരിച്ചവർ 2.4%.

∙ മദ്യപിച്ചു വാഹനമോടിച്ചുണ്ടായ അപകടങ്ങളിലെ മരണം 2.8%.

∙ സീറ്റ്ബെൽറ്റില്ലാത്തതിനാലുണ്ടായ മരണം 16%.

∙ ലൈസൻസില്ലാത്തവരുണ്ടാക്കിയ അപകട മരണങ്ങൾ 13%.

ഇൻഷുറൻസ്

പുതിയ മോട്ടർ വാഹനചട്ട പ്രകാരം റോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം നിർബന്ധിത ഇൻഷുറൻസ് ഏർപ്പെടുത്താനായി കേന്ദ്രസർക്കാർ മോട്ടർ വെഹിക്കിൾ ആക്സിഡന്റ് ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പരുക്കേറ്റവരുടെ ചികിത്സ, വാഹനം ഇടിച്ചിട്ടു പോകുന്ന കേസുകളിൽ മരിക്കുന്നവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം, ഗുരുതര പരുക്കിന് നഷ്ടപരിഹാരം തുടങ്ങിയവയ്ക്കാണ് ഇതു നൽകുക.

English Summary: 4.67 lakh road accidents in 2018, 4303 deaths in Kerala, report from Ministry of Transport