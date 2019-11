കൊല്ലത്ത് ടിവി പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വീട് കത്തി നശിച്ചു

കൊല്ലം ∙ ഓൺ ചെയ്തു വച്ചിരുന്ന ടിവി പൊട്ടിത്തെറിച്ചു വീട് കത്തി നശിച്ചു. പരവൂർ പൂതക്കുളം വേപ്പിൻമൂട് തുണ്ടുവിള വീട്ടിൽ കമലയമ്മയുടെ വീടാണ് ഇന്നു രാവിലെ എട്ടേമുക്കാലോടെ കത്തി നശിച്ചത്. കമലയമ്മയും മകൻ വിനോദും മാത്രമേ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ടിവി കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കെ, വൻ ശബ്ദത്തോടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു. ശബ്ദം കേട്ടു നാട്ടുകാർ ഓടിക്കൂടി വെള്ളമൊഴിച്ചു തീ കെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. പിന്നീട് പരവൂരിൽ നിന്നു അഗ്നിശമന സേനയും സ്ഥലത്തെത്തി.



ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണു കാരണമെന്നു അഗ്നിശമന സേന അറിയിച്ചു. ടിവി സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന മുറിയിലെ മേൽക്കൂരയുടെ കഴുക്കോലുകൾ, മേശ, കട്ടിൽ, കസേര തുടങ്ങിയവയെല്ലാം കത്തിനശിച്ചു.

English Summay: Television bursted and the house burned down in Kollam