2021ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത്ഭുതം നടക്കും: വീണ്ടും രജനീകാന്ത്

ചെന്നൈ∙ 2021 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ഭുതങ്ങളും അതിശയങ്ങളും നടക്കുമെന്നു രജനീകാന്ത്. അടുത്ത നിമയസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ അദ്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കും. തമിഴ്നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ജനങ്ങൾ അതിശയകരമായ രീതിയിൽ മാറ്റിമറിക്കും. ഇക്കാര്യം 100 ശതമാനം ഉറപ്പ്.

കമൽഹാസനുമായി കൈകോർത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം അപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്തു തീരുമാനമെടുക്കും. ഇക്കാര്യം താൻ പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കുന്ന പാർട്ടിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും രജനീകാന്ത് പറഞ്ഞു. 2021 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്റെ പാർട്ടി മത്സരിക്കുമെന്നു രജനീകാന്ത് നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കമലുമായുള്ള സഖ്യത്തിന്റെ കാര്യം പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു ശേഷമാകും തീരുമാനിക്കുക എന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.



രജനീകാന്ത് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ആത്മീയ രാഷ്ട്രീയം ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയം കൊടികുത്തിവാഴുന്ന തമിഴ്നാട്ടിൽ വിലപ്പോവില്ലെന്ന അണ്ണാഡിഎംകെയുടെ പ്രതികരണത്തിനു മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. രജനിയുടെ ആത്മീയ രാഷ്ട്രീയവും, കമൽഹാസന്റെ ഇടത് രാഷ്ട്രീയവും തമ്മിൽ ചേരില്ലെന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അണ്ണാഡിഎംകെ മുഖപത്രം നമതു അമ്മയിലെ ലേഖനത്തിൽ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

തമിഴ്നാടിന്റെ ഉന്നമനത്തിനായി ഒന്നിച്ചു പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നാൽ അതു സംഭവിക്കുമെന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കമൽഹാസൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

2021ൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന അദ്ഭുതം അണ്ണാഡിഎംകെയുടെ ചരിത്ര വിജയമായിരിക്കുമെന്നും അതാവും രജനീകാന്ത് അതിശയമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസാമി പറഞ്ഞു. അണ്ണാഡിഎംെക മുഖ്യമന്ത്രിയാകും 2021ൽ തമിഴകത്തു വരികയെന്നും രജനീകാന്ത് പാർട്ടി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കൂടുതൽ പ്രതികരണം നടത്താമെന്നും പളനിസാമി പറഞ്ഞു.

പൂച്ചയും എലിയും ഒന്നിച്ച പോലെ കമലും രജനിയും: അണ്ണാ ഡിഎംകെ

രജനീകാന്തും കമൽഹാസനും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കൈകോർക്കുമെന്ന അഭ്യുഹത്തെ പരിഹസിച്ചു രണ്ടാം ദിവസവും അണ്ണാഡിഎംെക മുഖപത്രത്തിൽ ലേഖനം. വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള രജനിയും കമലും ഒന്നിക്കുന്നതു പൂച്ചയും എലിയും ഒന്നിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണെന്നാണു നമതു അമ്മ പത്രത്തിലെ ലേഖനത്തിലുള്ളത്. രജനീകാന്തിന്റെ ആത്മീയ രാഷ്ട്രീയവും, കമൽഹാസന്റെ ഇടത് അനുകൂല രാഷ്ട്രീയവും തമ്മിൽ ചേരില്ലെന്നാണു ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം.

തമിഴ്നാടിന്റെ ക്ഷേമത്തിന് ഒന്നിച്ചു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിവന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ സഖ്യമുണ്ടാക്കുമെന്നു കമലും രജനിയും ഒരേ ദിവസം പരസ്യമായി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒന്നരക്കോടി പ്രവർത്തകരുള്ള അണ്ണാഡിഎംകെയെ കമൽ – രജനി കൂട്ടുകെട്ട് ബാധിക്കില്ലെന്നും ലേഖനത്തിൽ അടിവരയിട്ടു പറയുന്നു. എതിരാളികളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കിട്ടിയ അവസരം മാത്രമായാണ് അണ്ണാഡിഎംകെ ഇതിനെ കരുതുന്നതെന്നും ലേഖനത്തിലുണ്ട്. 1977ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പതിനാറുവയതിനിലെ എന്ന സിനിമയിൽ കമൽഹാസൻ രജനീകാന്തിനെ എണ്ണയിട്ടു തിരുമ്മുന്ന ചിത്രത്തിനൊപ്പമാണു ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

കമലിന് ഇന്ന് ശസ്ത്രക്രിയ

മക്കൾ നീതി മയ്യം നേതാവ് കമൽഹാസനെ ഇന്നു ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കും. 2016ൽ സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ കാലിനു പരുക്കേറ്റപ്പോൾ ഘടിപ്പിച്ച ഇരുമ്പു കമ്പി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനാണിത്. ഷൂട്ടിങ് തിരക്കുകളും, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തിരക്കുകളും മൂലം നീട്ടിവച്ച ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ഇന്നു നടത്തുന്നതെന്ന് പാർട്ടി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോ.ആർ.മഹേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു ശേഷം 3 ആഴ്ച അദ്ദേഹം വിശ്രമത്തിലായിരിക്കുമെന്നും മഹേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

