നിത്യാനന്ദ രാജ്യം വിട്ടെന്ന് ഗുജറാത്ത് പൊലീസ്; സ്ഥിരീകരണമില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി∙ പെൺകുട്ടികളെ തട്ടിക്കാണ്ടു പോയെന്നും അന്യായമായി തടവിൽ വച്ചെന്നുമുള്ള പരാതിയിൽ ആള്‍ദൈവം സ്വാമി നിത്യാനന്ദയ്ക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ നിത്യാനന്ദ രാജ്യം വിട്ടുവെന്ന ഗുജറാത്ത് പൊലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് തള്ളി കേന്ദ്രം. കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി തടങ്കലിലാക്കിയതിനും വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് പണം പിരിച്ചതിനും നിത്യാനന്ദയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ പൊലീസ് നീക്കം ശക്തമാക്കുന്നതിനിടെ നിത്യാനന്ദ രാജ്യം വിട്ടതായി വ്യാഴാഴ്ച ഗുജറാത്ത് പൊലീസ് അറിയിച്ചത്.

എന്നാൽ ഗുജറാത്ത് പൊലീസിൽ നിന്നോ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്നോ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പൊന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്നു വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് പ്രതികരിച്ചു. ആവശ്യമെങ്കിൽ നിത്യാനന്ദയുടെ കസ്റ്റഡി ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് അഹമ്മദാബാദ് പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ആര്‍.വി. അസാരി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

വിദേശത്തേക്കു കടന്നവരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ അവിടത്തെ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ അയാളെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തിപരമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ നിലവിൽ അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു വിവരങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാരും രക്ഷപ്പെടില്ലെന്ന് ഗുജറാത്ത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പ്രദീപ് സിൻഹ് ജഡേജ പ്രതികരിച്ചു.



നാലോളം കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി അനധികൃതമായി ഫ്ലാറ്റില്‍ താമസിപ്പിച്ചതിനും ബാലവേല ചെയ്യിപ്പിച്ചതിനും നിത്യാനന്ദയുടെ ശിഷ്യരായ രണ്ട് സ്ത്രീകളെ െപാലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. സാധ്വി പ്രാൺ പ്രിയാനന്ദ, പ്രിയതത്വ റിധി കിരൺ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. അന്യായമായി തടവിൽ പാർപ്പിക്കുക, ദേഹോപദ്രവമേൽപ്പിക്കുക, അപവാദപ്രചരണം നടത്തുക തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് അറസ്റ്റിലായവര്‍ക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഫ്ലാറ്റില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ നാല് കുട്ടികളുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിത്യാനന്ദക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസ് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്.



‘നിത്യാനന്ദയ്ക്കായി അന്വേഷണം ശക്തമാക്കുന്നതിനിടെയാണ് അയാൾ രാജ്യം വിട്ടത്. നിത്യാനന്ദ രാജ്യം വിട്ടുകഴിഞ്ഞു. കർണാടകയിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പീഡന കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിത്യാനന്ദയ്ക്കു വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ തിരയുന്നത് സമയം പാഴാക്കലാണ് – ഗുജറാത്ത് െപാലീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

നിത്യാനന്ദ നടത്തുന്ന ആശ്രമത്തിൽ തങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളെ തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അവരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ആരോപിച്ച് ഗുജറാത്ത് ദമ്പതികളായ ജനാർദന ശർമയും ഭാര്യയും ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയതോടെയാണ് നിത്യാനന്ദയ്ക്കെതിരെ കുരുക്ക് മുറുകിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിൽ കർണാടക കോടതി നിത്യാനന്ദയ്‌ക്കെതിരെ പീഡനക്കേസിൽ കുറ്റം ചുമത്തിയിരുന്നു.

മുൻനടി രഞ്ജിതയ്ക്കും ആള്‍ദൈവം നിത്യാനന്ദയ്ക്കുമെതിരേ നിത്യാനന്ദയുടെ മുന്‍ ശിഷ്യ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളും െപാലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ആശ്രമത്തില്‍ കൊച്ചുകുട്ടികൾ പീഡനത്തിനു ഇരയാകുന്നതായി മുൻ ശിഷ്യ സാറാ സ്റ്റെഫാനി ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഏഴ് വർഷത്തോളം ആശ്രമത്തിലെ അന്തേവാസിയായിരുന്നു സാറാ സ്‌റ്റെഫാനി ശ്രീ നിത്യാനന്ദ സ്വരൂപ പ്രിയാനന്ദ എന്ന പേരിലാണ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. കുട്ടികളെ പൂട്ടിയിട്ട് അടിമകളാക്കി അനുസരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും രഞ്ജിതയാണ് നിത്യാനന്ദയ്ക്ക് എല്ലാ സഹായവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നതെന്നും ഇവർ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

English Summary: "No Formal Information": Centre On Reports Of Nithyananda Fleeing Abroad