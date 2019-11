ഡൽഹി വായു മലിനീകരണം; പാർലമെന്റിലും മാലിന്യ കാറ്റ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഡൽഹിയിലെ വായു മലിനീകരണം പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലും ചർച്ചയായി. രാജ്യസഭയിൽ ബിജെപി ഒരുഭാഗത്തും എഎപിയും കോൺഗ്രസും സമാജ്‍വാദി പാർട്ടിയും മറുഭാഗത്തുമായി തർക്കം മുറുകിയതോടെ സഭയുടെ പ്രവർത്തനം നേരിയ തോതിൽ തടസ്സപ്പെട്ടു.



ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനു ശേഷം സഭ ചേർന്നപ്പോഴാണ് ഡൽഹിയിലെ വായു മലിനീകരണം ചർച്ചയ്ക്കു വന്നത്. പത്തു മിനിറ്റോളം ബിജെപിയും മറ്റു കക്ഷികളുമായി വാഗ്വാദം നടന്നു.

വായു മലിനീകരണം തടയാൻ ഒട്ടേറെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണെന്ന് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർ പറഞ്ഞു. വായു മലിനീകരണം തടയാൻ ഡൽഹി സർക്കാർ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ബിജെപി എംപി വിജയ് ഗോയൽ ആരോപിച്ചു. ജനങ്ങൾക്ക് 50 ലക്ഷം മുഖംമൂടികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ വൻ അഴിമതിയുണ്ടെന്നും ഗോയൽ പറഞ്ഞു.

ഇതോടെ എഎപി എംപിമാരായ സഞ്ജയ് സിങ്ങും സുശീൽ ഗുപ്തയും പ്രതിഷേധമുയർത്തി. കോൺഗ്രസ്, എസ്പി അംഗങ്ങളും എഎപിക്കു പിന്തുണയുമായെത്തി. കേന്ദ്രമന്ത്രി വി. മുരളീധരൻ ഇടപെട്ടാണു രംഗം ശാന്തമാക്കിയത്. ഗൗരവമുള്ള ചർച്ചയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് വി. മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

നിലവാരം മെച്ചപ്പെട്ടു: ജാവഡേക്കർ

കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തിനിടെ ഡൽഹിയിലെ വായു നിലവാരം മെച്ചപ്പെട്ടതായി കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർ. രാജ്യസഭയിൽ വച്ച റിപ്പോർട്ടിലാണ് മന്ത്രിയുടെ അവകാശവാദം. വായു മലിനീകരണം തടയാൻ 2017ൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നതതല സമിതിക്കു രൂപം നൽകിയതായി മന്ത്രി അറിയിച്ചു. മലിനീകരണം തടയാനുള്ള നടപടികൾ സമിതിയുടെ കർശന നീരീക്ഷണത്തിലാണ്. ദേശീയ തലസ്ഥാന മേഖലയിൽ വായു ശുദ്ധമാക്കാനുള്ള സമഗ്ര പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിവരികയാണ്. വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായു മലിനീകരണം തടയാൻ 2020 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ രാജ്യത്തു നിലവിൽ വരുന്ന കർശന നിയമവും സഹായകമാവും. കാർഷിക അവശിഷ്ടങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നത് തടയാൻ പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ഉത്തർപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ യന്ത്രവൽകൃത സംസ്കരണത്തിനു നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

‘കർഷകരെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട’‌



ഡൽഹിയിലെ വായു മലിനീകരണത്തിന് കർഷകരെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടെന്ന് പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള എഎപി എംപി ഭഗവന്ത് മന്നും അപ്നാദൾ നേതാവ് അനുപ്രിയ പട്ടേലും ലോക്സഭയിൽ പറഞ്ഞു. കാർഷിക അവശിഷ്ടങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നതാണ് മലിനീകരണം വർധിക്കാൻ കാരണമെന്ന ആരോപണത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു ഇരുവരും. അവശിഷ്ടങ്ങളുണ്ടാകാത്ത കൃഷികളിലേക്ക് കർഷകരെ ആകർഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നു മൻ പറഞ്ഞു. ബയോഗ്യാസ് നിർമിക്കാൻ കാർഷിക അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അനുപ്രിയ പട്ടേൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

നിയമം കൊണ്ടുവരണം: ശശി തരൂർ

ദേശീയ ശുദ്ധ വായു പദ്ധതി (എൻസിഎപി) നടപ്പിലാക്കാ‍ൻ സമഗ്ര നിയമം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് എംപി ശശി തരൂർ ലോക്സഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ മാറ്റിവച്ച് ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂട്ടായ പരിശ്രമമുണ്ടാവണം. രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയ്ക്കു തന്നെ വായു മലിനീകരണം ദോഷം ചെയ്യുമെന്നും ദേശീയ പ്രതിസന്ധിയായി കണക്കാക്കണമെന്നും തരൂർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പാട്ടുപാടി ബാബുൽ സുപ്രിയോ

വായു മലിനീകരണ ചർച്ചയിൽ പാട്ടുപാടി കേന്ദ്രമന്ത്രി ബാബുൽ സുപ്രിയോ. മലിനീകരണം തടയാൻ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിരുന്നു ഗായകൻ കൂടിയായ ബാബുലിന്റെ ഗാനാലാപനം. ‘ഹവാ കേ സാത്ത് സാത്ത്’ എന്ന ബോളിവുഡ് ഗാനത്തിലെ ചില വരികളാണ് ബാബുൽ പാടിയത്.

ഇടപെട്ട് കേരളവും

വായു മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്നുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് വേണ്ടതെന്നു മുസ്‌ലിം ലീഗിൽ നിന്നു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ഇ.ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമങ്ങളിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ വെള്ളം ചേർത്തതാണ് ഗുരുതരമായ വായു മലിനീകരണത്തിന് ഇടയാക്കുന്നതെന്ന് എൻ.കെ. പ്രേമചന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു.

വായു നിലവാരം തീരെ മോശം

നഗരത്തിലെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെയും വായു നിലവാരം വീണ്ടും തീരെ മോശം അവസ്ഥയിലെത്തി. വായു നിലവാരം ഇന്നലെ 356 ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കാറ്റിന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞതാണു നിലവാരം വീണ്ടും മോശമാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. ഇന്നും സ്ഥിതിയിൽ‌ മാറ്റമുണ്ടാവില്ലെന്നാണു കാലാവസ്ഥ കേന്ദ്രം നൽകുന്ന സൂചന.

English Summary: Delhi Air Pollution; Discussion in both Houses of Parliament