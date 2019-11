ന്യൂഡൽഹി ∙ ശുദ്ധജലത്തിന്റെ ‘ശുദ്ധത’ സംബന്ധിച്ച കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന തർക്കത്തിന് അവസാനമില്ല. നഗരത്തിലെ ജലം അത്ര ശുദ്ധമാണെന്ന് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ ഔദ്യോഗിക യോഗങ്ങളിൽ ഇതു വിതരണം ചെയ്യാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാളിനു കേന്ദ്ര ഉപഭോക്തൃ മന്ത്രി റാം വിലാസ് പാസ്വാന്റെ വെല്ലുവിളി. പരിശോധന നടത്തിയ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ പരിഹസിക്കുന്ന കേജ്‌രിവാൾ മാപ്പു പറയണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.



രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മോശം പൈപ്പ് വെള്ളം ഡൽഹിയിലേതാണെന്നായിരുന്നു ബിഐഎസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. ഇതു ബിജെപി രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കിയതോടെയാണു മറുപടിയുമായി കേജ്‍രിവാളും രംഗത്തെത്തിയത്. ജലത്തിന്റെ സാംപിൾ ശേഖരിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ ആയിരിക്കില്ലെന്നും അതല്ലെങ്കിൽ എഎപിയുടെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളുടെ ഭവനങ്ങളിലേതായിരിക്കുമെന്നമായിരുന്നു കേജ്‍രിവാളിന്റെ പ്രതികരണം.

മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അത്രയേറെ ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഡൽഹിയിലെ വെള്ളത്തിനു ബിഐഎസ് നിലവാരം ഏർപ്പെടുത്താനും പാസ്വാൻ വെല്ലുവിളിച്ചു. ബിഐഎസ് ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ നിലവാരമില്ലെന്നു കണ്ടെത്തിയാൽ ഉപഭോക്താവിനു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ കോടതിയിൽ പോകാനാകും.

ഉപഭോക്തൃ വകുപ്പു മന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ നിലവാരം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതു തന്റെ കടമയാണെന്നും ഡൽഹിയുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വം തന്റെ കടമയാണെന്നും പാസ്വാൻ പ്രതികരിച്ചു. തന്റെ പാർട്ടി ഡൽഹിയിൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നില്ലെന്നും രാഷ്ട്രീയം ആയുധമാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വിമർശിച്ച് ജലബോർഡ്

ശുദ്ധജല തർക്കത്തിൽ റാം വിലാസ് പാസ്വാനെ വിമർശിച്ചു ഡൽഹി ജല ബോർഡ്. വ്യാജ റിപ്പോർട്ടാണു കേന്ദ്രമന്ത്രി പാർലമെന്റിൽ സമർപ്പിച്ചതെന്നു ജല ബോർഡ് ഉപാധ്യക്ഷൻ ദിനേഷ് മോഹനിയ പറഞ്ഞു. ജല സാംപിളുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ കൃത്രിമത്വം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

‘എൽജെപിയുടെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരാണു നഗരത്തിൽ നിന്നു വെള്ളം സ്വീകരിച്ചത്. ബിഐഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരല്ല. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കമാണിത്. പുതിയ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനാണു കേന്ദ്രം ശ്രമിക്കുന്നത്’ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് വന്നതിനു പിന്നാലെയുള്ള കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന തർക്കം ഏറെ രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ്. എൽജെപി വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വീടുകളിൽ നിന്നാണു വെള്ളം ശേഖരിച്ചതെന്നും മോഹനിയ പറഞ്ഞു. ഈ 11 സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വകാര്യ ഏജൻസിയെക്കൊണ്ടു വെള്ളം ശേഖരിക്കാനും ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ വിടാൻ തയാറാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Delhi Fresh Water; challenged by Paswan, criticized the Water Board