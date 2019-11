വിദ്യാർഥികളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കേണ്ടത് അധ്യാപകർ; സ്കൂളിന് വേണം വൃത്തി, സുരക്ഷ

തിരുവനന്തപുരം ∙ പരുക്കേറ്റ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും രക്ഷിതാക്കൾ എത്തും വരെ കാത്തുനിൽക്കരുതെന്നു വിദ്യഭ്യാസ വകുപ്പ്. വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരി സർവജന ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാര്‍ഥി ഷെഹ്‌ല ഷെറിൻ പാമ്പുകടിയേറ്റു മരിച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ സ്കൂളുകൾ വ‍ൃത്തിയായി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി.

പ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ

∙ ക്ലാസ് സമയത്തു വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നമോ പരുക്കോ സംഭവിച്ചാൽ നിഗമനങ്ങൾക്കു കാത്തുനിൽക്കാതെ ഉടൻ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കണം. പ്രധാന അധ്യാപകനാണ് ഇതിന്റെ ചുമതല. രക്ഷിതാക്കളെ യഥാസമയം വിവരമറിയിക്കണം. പരുക്കിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാരോട് അക്കാര്യം തുറന്നു പറയണം. നിഗമനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കരുത്.

∙ അധ്യാപകരാണു കുട്ടിയെ ചികിത്സയ്ക്കെത്തിക്കേണ്ടത്. ചില രക്ഷിതാക്കൾ അവർ എത്തുന്നതിനു മുൻപ് കുട്ടികളെ ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നതു വിലക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിലുപരി ആരോഗ്യാവസ്ഥ മുൻനിർത്തി നടപടി സ്വീകരിക്കണം.

∙ സ്കൂൾ പരിസരവും പാചകപ്പുരയും മറ്റും സൗകര്യപ്രദമായ ദിവസങ്ങളിൽ എൻസിസി, എൻഎസ്എസ്, സ്കൗട്ട്സ്, ഗൈഡ്സ് വിദ്യാർഥികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും സഹകരണത്തോടെ ശുചീകരിക്കണം.

∙ ക്ലാസ് മുറികളിൽ ചെരുപ്പിനു വിലക്കില്ല. ചില സ്കൂളുകളിൽ കംപ്യൂട്ടർ ലാബുകളിൽ ചെരിപ്പഴിച്ചാണു കയറ്റുന്നത്. ക്ലാസ് മുറികളിൽ ചെരിപ്പിടാൻ എവിടെയും വിലക്കില്ല.

∙ സ്കൂൾ ശുചിമുറികളിൽ വൃത്തിയും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കണം. ചിലയിടങ്ങളിൽ ശുചിമുറികൾക്കു പ്രത്യേകിച്ചു മൂത്രപ്പുരകൾക്കു വേണ്ടത്ര അടച്ചുറപ്പിച്ചില്ല. ഇവിടെ ഇഴജന്തുക്കളുടെ ശല്യം ഇല്ലെന്ന് അതതു സ്കൂളുകൾ ഉറപ്പാക്കണം.

∙ സ്കൂളുകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കൊപ്പം പരിസര വൃത്തികൂടി ഉറപ്പാക്കും. ഇക്കാര്യം പരിശോധനാ സമയങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഉൾപ്പെടെ ഉറപ്പുവരുത്തണം.

∙ വീടുകളിലും വിദ്യാലയങ്ങളിലും ഷൂസ് ധരിക്കും മുൻപ് അതീവ ജാഗ്രത വേണം. ഷൂസ് ഇടുന്നതിനു മുൻപ് അതിനുള്ളിൽ തേൾ പോലുള്ള വിഷജീവികൾ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.

∙ ഈ മാസം 30ന് മുൻപ് എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും പിടിഎ യേ‍ാഗം വിളിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തണം ഡിസംബർ അഞ്ചിന് മുൻപ് സ്കൂളുകളിലെ വിള്ളലുകളും പെ‍ാത്തുകളും ഉൾപ്പെടെ അടയ്ക്കണം.

