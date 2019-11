രാത്രിയിൽ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും, വിഡിയോ ഒരുക്കണം: നിത്യാനന്ദയ്ക്കെതിരെ പെൺകുട്ടി

അഹമ്മദാബാദ് ∙ വിവാദ ആൾദൈവം സ്വാമി നിത്യാനന്ദയുടെ ആശ്രമത്തിൽ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടെന്ന പരാതിയുമായി 15 വയസ്സുകാരി. ബെംഗളൂരു സ്വദേശിയായ പെൺകുട്ടിയാണു പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ സഹായത്തോടെ ഒരു മാസം മുൻപ് പെൺകുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണു പെൺകുട്ടിയെ ആശ്രമത്തിൽനിന്നു മോചിപ്പിച്ചത്.

‘2013 മേയിലാണു ഗുരുകുലത്തിൽ ചേർന്നത്. ആദ്യമൊക്കെ രസകരമായിരുന്നു. എന്നാൽ 2017 മുതൽ അഴിമതി തുടങ്ങി’– പെണ്‍കുട്ടി ആരോപിച്ചു. സ്വാമിജിക്കായി പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണം. സംഭാവനകൾ കണ്ടെത്തണം. ആയിരങ്ങളായിരുന്നില്ല, ലക്ഷങ്ങളാണു സംഭാവനയായി പിരിക്കേണ്ടത്. 3 ലക്ഷം മുതൽ 8 കോടി വരെ സംഭാവന വേണം. ഏക്കറു കണക്കിന് സ്ഥലങ്ങളും കണ്ടെത്തേണ്ടിവന്നു. അർധരാത്രിയിൽ വിളിച്ചെഴുന്നേൽപിച്ചു സ്വാമിജിക്കായി വിഡിയോ നിർമിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വന്‍തോതിൽ ആഭരണങ്ങളും മേക്കപ്പും അണിഞ്ഞായിരുന്നു ഇതു നടത്തിയത്. മൂത്ത സഹോദരിക്ക് അവിടെനിന്നും പുറത്തുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. സഹോദരിയുണ്ടാക്കിയ എല്ലാ വിഡിയോകളും സ്വാമിജിയുടെ നിർദേശത്തിലുള്ളതാണ്. ഞാൻ സാക്ഷിയാണ്. അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കുറിച്ചു മോശം രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നോടും ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തില്ല– പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞതായി വാർത്താ ഏജൻസി എഎൻഐ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തു.

ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്കായെന്നു പറഞ്ഞു തന്നെ രണ്ടു മാസത്തോളം മുറിയില്‍ പൂട്ടിയിട്ടതായും മോശം ഭാഷയിലാണ് ആശ്രമത്തിൽനിന്നു സംസാരിക്കാറുള്ളതെന്നും പെൺകുട്ടി വ്യക്തമാക്കി. ആശ്രമത്തിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു മകളെ തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനായി നീക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയതായി പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞു. കേസിൽ ഉടൻ അറസ്റ്റുണ്ടാകുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷയെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

