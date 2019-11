സുപ്രീംകോടതി വിധി വ്യക്തം; നവോത്ഥാന സമിതിയിൽ തുടരേണ്ടതില്ല: കെപിഎംഎസ്

ആലപ്പുഴ ∙ പുരോഗമന ആശയങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് നവോത്ഥാന സമിതിയിൽ തുടരേണ്ടതില്ലെന്ന് കെപിഎംഎസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ കൗൺസിൽ തീരുമാനിച്ചു. സംഘടനാ നിലപാടും നിലവിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ആശങ്കകളും സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ മൂന്നംഗ സമിതിയെ കൗൺസിൽ ചുമതലപ്പെടുത്തി.



ദേവസ്വം മന്ത്രി വെളിച്ചപ്പാടിനെപ്പോലെയാണു പെരുമാറുന്നതെന്ന് കെപിഎംഎസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പുന്നല ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞു. ‘ശബരിമലയിൽ പോകുന്ന സ്ത്രീകൾ ആക്ടിവിസ്റ്റുകള്‍ ആണെന്നാണു മന്ത്രി പറയുന്നത്. സുപ്രീം കോടതി വിധി വ്യക്തമാണ്. അതിൽ സിപിഎം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിനും ആശയക്കുഴപ്പമില്ല’– ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summay: KPMS State General Council says there is no need to stay on the Renaissance Committee