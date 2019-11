വിഹിതം നൽകില്ല; മോദിയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ കോൺഗ്രസ്

മുംബൈ ∙ ശിവസേന– എൻസിപി– കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറിയാൽ അഹമ്മദാബാദ് – മുംബൈ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നു മഹാരാഷ്ട്ര പിന്മാറിയേക്കുമെന്നു സൂചന. ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയിലേക്ക് സംസ്ഥാന വിഹിതം നൽകില്ലെന്നു കോൺഗ്രസിലെ ചില ഉന്നത നേതാക്കൾ അറിയിച്ചതായി ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

‘പദ്ധതി മുൻപോട്ടു പോകണമെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുഴുവൻ ചെലവും വഹിക്കണം. മഹാരാഷ്ട്ര വിഹിതം നൽകില്ല. കർഷക ക്ഷേമത്തിനും വായ്പാ എഴുതിത്തള്ളുന്നതിനും ആയിരിക്കും മുൻഗണന’ – ഒരു മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പറഞ്ഞു. സർക്കാർ രൂപീകരണ ചർച്ചകൾക്കിടെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ‌ പദ്ധതിയും ചർച്ചയായെന്നും മൂന്നു കക്ഷികളും ചേർന്ന് അധികാരത്തിലേറിയാൽ പദ്ധതിയിൽ നിന്നു പിന്മാറാനാണ് തീരുമാനമെന്നും ഒരു എൻസിപി നേതാവും വാർത്താ ഏജന്‍സിയോടു പറഞ്ഞു. 1.08 ലക്ഷം കോടി രൂപ ചെലവു വരുന്ന പദ്ധതിയിൽ 5,000 കോടി രൂപയോളമാണ് സംസ്ഥാന വിഹിതം.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ അഹമ്മദാബാദ് – മുംബൈ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതി ഒന്നാം മോദി സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ ബജറ്റിലാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 2017 സെപ്റ്റംബറിൽ നരേന്ദ്ര മോദിയും ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷിൻസോ ആബേയും ചേർന്നു പദ്ധതിക്ക് ശിലയിട്ടു. 2022 ൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചു പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കാനാണു ലക്ഷ്യം. ഗുജറാത്തിലെ സൂററ്റ് മുതൽ ബിലിമോറ വരെയുള്ള 50 കിലോമീറ്ററാണു 2022ൽ നടപ്പാക്കുക. ബാക്കി 458 കിലോമീറ്റർ 2023ൽ കമ്മിഷൻ ചെയ്യും.

ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെയും ജപ്പാനിലെ ഷിങ്കാൻസൻ ടെക്നോളജിയുടെയും സംയുക്ത സംരംഭമായ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതിയിലേക്ക് 88,000 കോടി രൂപ 0.1% പലിശ നിരക്കിൽ ജപ്പാൻ വായ്പ നൽകും. ദേശീയ ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ കോർപറേഷനിലെ വിദഗ്ധർ ജപ്പാൻ സംഘത്തോടൊപ്പം ചേർന്നാണു സ്റ്റേഷനുകൾ രൂപകൽപന ചെയ്യുന്നത്.

