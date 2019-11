ഇന്ദ്രദേവന്റെ സിംഹാസനം തന്നാലും ഇനി ബിജെപിക്കൊപ്പമില്ല: തുറന്നടിച്ച് സേന

മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേനയുൾപ്പെട്ട ബിജെപി ഇതര സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിനു മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ബിജെപിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ശിവസേന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവുത്ത്. ഇന്ദ്രദേവന്റെ സിംഹാസനം നൽകാമെന്നു പറഞ്ഞാലും ഇനി ബിജെപിയുമായി സഖ്യമില്ലെന്നു സഞ്ജയ് റാവുത്ത് പറഞ്ഞു. യുപിഎ– ശിവസേന സഖ്യം അധികാരത്തിലെത്തുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ശിവസേനയിൽ നിന്നായിരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിപദം 5 വർഷം സേനയ്ക്കു നൽകുന്നതിൽ ഇരുകക്ഷികൾക്കും എതിർപ്പില്ലെന്നും റാവുത്ത് പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനം അവസാനഘട്ടത്തിൽ സേനയുമായി പങ്കിടാൻ ബിജെപി ഒരുക്കമായിരുന്നല്ലോയെന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി രാംദാസ് അഠാവ്‍ലെയുടെ പ്രസ്താവന മുൻനിർത്തി മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദ്യം എറിഞ്ഞപ്പോൾ ഓഫറുകളുടെ കാലം അവസാനിച്ചെന്നായിരുന്നു റാവുത്തിന്റെ മറുപടി. ശിവസേന മേധാവി ഉദ്ധവ് താക്കറെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകണമെന്നാണു ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. അത് നടപ്പിലാകുക തന്നെ ചെയ്യും– സഞ്ജയ് റാവുത്ത് പറഞ്ഞു. മഹാരാഷ്ട്രയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി ശിവസേനയാണ് തീരുമാനിക്കുകയെന്നും റാവുത്ത് പറഞ്ഞു.



മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഉദ്ധവ് താക്കറെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകണമെന്ന് എൻസിപി അദ്ധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. സഞ്ജയ് റാവുത്തും ആദിത്യ താക്കറെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യം മുന്നോട്ടു വച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയാകാനില്ലെന്ന് ഉദ്ധവ് താക്കറെ നിലപാട് എടുത്താൽ സഞ്ജയ് റാവുത്തിന് നറുക്കു വീണേക്കും.

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേനയുൾപ്പെട്ട ബിജെപി ഇതര സർക്കാരിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയടക്കം 43 മന്ത്രിമാരെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കോൺഗ്രസ് – എൻസിപി നേതൃയോഗത്തിൽ പ്രാഥമിക ധാരണയായിരുന്നു. 3 കക്ഷികളും ചർച്ചകൾക്കു ശേഷം സർക്കാർ രൂപീകരണ നടപടികളിലേക്കു കടക്കും. കോൺഗ്രസും എൻസിപിയും ചേർന്നു രൂപം നൽകിയ പൊതു മിനിമം പരിപാടിക്കു സേനയുടെ അംഗീകാരം സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിൽ നിർണായകമാകും. സേനയുമായി കൈകോർക്കാനുള്ള കോൺഗ്രസ് തീരുമാനത്തിനു പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തക സമിതി അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിപദം 5 വർഷം സേനയ്ക്കു നൽകുന്നതിൽ ഇരു കക്ഷികൾക്കും എതിർപ്പില്ലെന്നാണു സൂചനയെങ്കിലും അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ല.

എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാറിന്റെ വസതിയിൽ ചേർന്ന നേതൃയോഗത്തിൽ മഹാ വികാസ് അഘാഡി (മഹാ പുരോഗമന സഖ്യം) എന്ന പേര് സഖ്യത്തിനു നൽകുന്നതിനു ധാരണയായിരുന്നു. സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിനുള്ള പൊതു മിനിമം പരിപാടിയുടെ ഉള്ളടക്കം സംബന്ധിച്ച് ഇരു കക്ഷികളും യോഗത്തിൽ ധാരണയിലെത്തി. ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന മതനിരപേക്ഷതയിൽ സഖ്യം അടിയുറച്ചു നിൽക്കുമെന്ന പരാമർശം കോൺഗ്രസിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം പൊതു മിനിമം പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖ വാചകങ്ങളും ചേർക്കും. ഇക്കാര്യം പവാർ മുഖേന സേനാ നേതൃത്വത്തെ കോൺഗ്രസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Not Even For Lord Indra's Throne": Shiv Sena On Resuming Ties With BJP