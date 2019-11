കല്‍പറ്റ ∙ വയനാട് കലക്ടറേറ്റിലേക്ക് എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ നടത്തിയ മാര്‍ച്ചില്‍ സംഘര്‍ഷം. പെണ്‍കുട്ടികളടക്കമുള്ള സംഘം കലക്ടറേറ്റ് ഗെയ്റ്റ് കടന്ന് അകത്തെത്തി. പൊലീസ് പ്രധാനഗെയ്റ്റിലാണു നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍, പ്രതിഷേധക്കാര്‍ രണ്ടാമത്തെ ഗെയ്റ്റ് ചാടി അകത്തേക്കു കടക്കുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ പൊലീസ് സുരക്ഷയൊരുക്കിയിരുന്നില്ല. കലക്ടറേറ്റ് വളപ്പിലെത്തിയ സംഘം ആര്‍ടിഒ ഓഫിസിനു മുന്‍പില്‍ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു. ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയെ മര്‍ദിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് പൊലീസിനു നേരെ കയ്യേറ്റ ശ്രമവുമുണ്ടായി.

English Summary: SFI Protest on Student death after snake bites her in class room