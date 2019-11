ഇന്ത്യയുടെ ആശങ്ക ഞങ്ങളും പങ്കിടുന്നു; ചൈനീസ് ‘ഒബോറിന്’ എതിരെ യുഎസ്

വാഷിങ്ടൻ ∙ മധ്യ ഏഷ്യയിലേക്കും യൂറോപ്പിലേക്കും സാമ്പത്തിക പാത തുറക്കുന്ന ചൈനയുടെ സ്വപ്നപദ്ധതി ‘വൺ ബെൽറ്റ്, വൺ റോഡിനോടുള്ള’ (ഒരു മേഖല, ഒരു പാത– ഒബിഒആർ) ഇന്ത്യയുടെ എതിർപ്പിനു പിന്തുണയുമായി യുഎസ്. സാമ്പത്തിക അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതും രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരം പരിത്യജിക്കലുമാണെന്നു യുഎസ് നിരീക്ഷിച്ചു.

‘വൺ ബെൽറ്റ്, വൺ റോഡ് പദ്ധതിയുടെ ഭൗമ–രാഷ്ട്രീയ ഘടകങ്ങളുടെ അനന്തരഫലം എന്താകുമെന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്കു കൃത്യമായി ധാരണയുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ആശങ്ക ഞങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. പദ്ധതി സാമ്പത്തികമായി അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതും രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരം പരിത്യജിക്കലുമാണ്’– സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ സൗത്ത് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഏഷ്യ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡപ്യൂട്ടി അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ആലിസ് വെൽസ് പറഞ്ഞു.



പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ്ങിന്റെ വൻനിക്ഷേപ പദ്ധതിയാണ് ഒബിഒആർ. പൗരാണിക സിൽക്ക് റൂട്ട് (പട്ടുപാത) പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു മറ്റ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായും യൂറോപ്പുമായുമായുള്ള വ്യാപാര, സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം. പുതിയ റോഡുകളും റെയിലുകളും സമുദ്രപാതകളും നിർമിക്കും. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ പാക്കിസ്ഥാൻ–ചൈന സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി കടന്നുപോകുന്നതു പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീരിലൂടെയാണ് എന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ എതിർപ്പിന്റെ പ്രധാനകാരണം.



പ്രകൃതിവാതക പൈപ്പ് ലൈൻ, എണ്ണ പൈപ്പ് ലൈൻ, റെയിൽപാത, നിർദിഷ്ട സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി, ചൈനീസ് നിക്ഷേപമുള്ള തുറമുഖങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് പദ്ധതിയിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ബില്യൻകണക്കിനു ‍ഡോളർ ചെലവുവരുന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ മേഖലയിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും സാമ്പത്തികപരമായും ചൈന മുൻതൂക്കം നേടുമെന്ന ഭീതിയിലാണു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും. ജർമനി, ഫ്രാൻസ്, ഇറ്റലി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ പദ്ധതിക്കെതിരെ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു.



English Summary: "Share India's Concerns", Says US On China's Belt And Road Project