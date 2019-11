കാളയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ബസ് മറിഞ്ഞ് 12 മരണം, 10 പേർക്ക് പരുക്ക്

ജയ്പുർ ∙ കാളയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ രാജസ്ഥാനിലെ നാഗൗർ ജില്ലയിൽ മിനിബസ് മറിഞ്ഞ് ആറു സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ 12 പേർ മരിച്ചു, 10 പേർക്ക് പരുക്ക്. നാലുപേരുടെ നില ഗുരുതരം.



മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ലത്തൂരിൽ നിന്ന് ഹരിയാനയിലെ ഹിസാറിലേക്കുള്ള യാത്രയിലായിരുന്നു അപകടം. മുന്നിൽ കേറിയ കാളയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ബസ് മറിഞ്ഞതാണ് അപകട കാരണം. കാളയെ കണ്ട് ഡ്രൈവർ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്കിട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് വാഹനം നിയന്ത്രിക്കായില്ല.

ഗുരുതാരവസ്ഥയിലുള്ള നാലു പേരെ ജയ്പുരിലെ എസ്എംഎസ് ആശുപത്രിയിലും, മറ്റുള്ളവരെ നാഗൗർ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: 12 Killed, 10 Injured as Mini Bus Overturns in Bid to Save Bull in Rajasthan