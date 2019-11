പതിനാലുകാരന് ഗുണ്ടാ സംഘത്തിന്റെ ക്രൂരമർദനം; കയ്യും കാലും തല്ലിയൊടിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം∙പതിനാല് വയസുകാരന് ഗുണ്ടാ സംഘത്തിന്റെ ക്രൂരമർദനം. അച്ഛൻ ഫോൺ എടുത്തെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് അച്ഛന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ഗുണ്ടകൾ കുട്ടിയെ ക്രൂരമായി മർദിച്ച് കയ്യും കാലും ഒടിച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രി ആനയറയിലാണു സംഭവം. തടങ്കലിൽവച്ച് മർദിച്ചശേഷം വീട്ടിലേക്ക് ഫോണ്‍ ചെയ്യാൻ നിർദേശിക്കുന്ന ക്രിമിനൽ സംഘം, കുട്ടിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെയും കുട്ടി ദയനീയമായി കരഞ്ഞു അപേക്ഷിക്കുന്നതിന്റെയും ഓഡിയോ സന്ദേശം പുറത്തു വന്നു.



ഇന്നലെ രാത്രി പത്തരയോടെയാണു കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്കു ഫോൺ സന്ദേശം ലഭിച്ചത്. സന്ദേശം ലഭിച്ചയുടനെ വീട്ടുകാർ ഇതു റെക്കോർഡു ചെയ്ത് പേട്ട പൊലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചു. പൊലീസ് ക്രിമിനൽ സംഘത്തിന്റെ താവളത്തിലെത്തുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ കത്തിവച്ചു ക്രിമിനലുകൾ മർദിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ അരുൺ, രാജേഷ് എന്നിവരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പരുക്കേറ്റ കുട്ടിയെ ആദ്യം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് മെഡിക്കൽ കോളജിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കുട്ടിയുടെ ആന്തരികാവയവങ്ങൾക്കു പരുക്കേറ്റു. കയ്യിലും കാലിലും പൊട്ടലുണ്ട്.

ആനയറയിലെ അച്ഛന്റെ വീട്ടിൽ തുണി എടുക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് 10–ാംക്ലാസ് വിദ്യാർഥിക്കു മർദനമേറ്റത്. ആനയറയിൽ മുൻപ് നടന്ന കൊലക്കേസിലെ പ്രതികളും കുട്ടിയുടെ അച്ഛന്റെ മുൻകാല സുഹൃത്തുക്കളുമായ അരുണും രാജേഷും കുട്ടിയെ ബലമായി ഓട്ടോയിൽ കയറ്റി ആളൊഴിഞ്ഞ വീട്ടിലേക്കു കൊണ്ടുപോയശേഷം തടികഷ്ണം ഉപയോഗിച്ചു മർദിക്കുകയുമായിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ പലയിടത്തും ചതവുണ്ട്. വയറിലും നടുവിനും പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. പ്രതികളിൽ ഒരാളുടെ മൊബൈൽ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ എടുത്തു എന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു മർദനം.

തുടർന്നു കുട്ടിയെകൊണ്ടു വീട്ടിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു. ഇളയമ്മയുടെ ഫോണിലേക്കാണു വിളിച്ചത്. പപ്പ എടുത്ത ഫോൺ തിരികെ കൊടുക്കണമെന്നാണു കുട്ടി കരഞ്ഞു പറയുന്നത്. ഏതു ഫോണെന്ന് ഇളയമ്മ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പപ്പ ഫോൺ എടുത്തെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നതെന്നും അതു ദയവായി തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നും കുട്ടി പറയുന്നുണ്ട്. ആരാണു നിന്നെ മർദിക്കുന്നതെന്നും എവിടെയാണെന്നും ഇളയമ്മ ചോദിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയെ വീണ്ടും മർദിക്കുന്നതും കുട്ടി കരയുന്നതും ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ കേൾക്കാം. തുടർന്നു വീട്ടുകാർ പൊലീസിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.

