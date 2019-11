കഴിക്കാന്‍ പഴവും പച്ചക്കറിയും മാത്രം; കുഞ്ഞ് മരിച്ചു, മാതാപിതാക്കള്‍ അറസ്റ്റില്‍

ഫ്ലോറിഡ∙ യുഎസിൽ പോഷകാഹാര കുറവ് കൊണ്ട് 18 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ. സെപ്റ്റംബർ 27 ന് പുലർച്ചെ 4 മണിയോടെ ഷൈല ഒ ലെറി (35) റയാൻ ഒ ലെറി (30) എന്നീ ദമ്പതികളുടെ കുഞ്ഞ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കൊലക്കുറ്റത്തിനു കേസെടുത്തു.

കുട്ടി മരിച്ചത് പോഷകാഹാര കുറവ് കൊണ്ടെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമായതോടെയാണു ദമ്പതികളെ കേപ് കോറൽ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കരൾ വീക്കം, നിർജലീകരണം, ശ്വാസതടസം എന്നീ രോഗങ്ങളും കുഞ്ഞിനുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ കൈകാലുകൾ ശോഷിച്ച നിലയിലായിരുന്നു.

സസ്യാഹാരം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെന്നും പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും മാത്രമാണ് കുഞ്ഞ് കഴിച്ചിരുന്നതെന്നും കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ ഷൈല പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമായി കുഞ്ഞ് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഒരിക്കൽ പോലും ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിരുന്നില്ല.

ദമ്പതികളുടെ അഞ്ചും മൂന്നും വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളും ഗുരുതര ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. ദമ്പതികളുടെ മുതിർന്ന കുട്ടികൾക്കു പോഷാഹാരക്കുറവുണ്ടെന്നും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. ഇവരെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രത്തിലേക്കു മാറ്റി.

English Summary: Florida couple charged with manslaughter after 18-month-old dies of malnourishment