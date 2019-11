അജിത് പവാര്‍ മറാത്തികളെ പിന്നില്‍ നിന്ന് കുത്തി; പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ശിവസേന

ന്യൂഡൽഹി∙ അജിത് പവാര്‍ മറാത്തികളെ പിന്നില്‍ നിന്ന് കുത്തിയെന്ന് ശിവസേന. ശരദ് പവാറിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. അജിത് പവാർ പിന്നിൽ നിന്നും കുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നും ശിവസേന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവുത്ത് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അതിനാടകീയവും അപ്രതീക്ഷിതവുമായ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നീക്കങ്ങളില്‍ എന്‍സിപിയുടെ പങ്ക് അവ്യക്തമായി തുടരുന്നു. ബിജെപിക്കു പിന്തുണയില്ലെന്നു ശരദ് പവാര്‍ വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും എന്‍സിപിയുടെ സ്ഥിതി വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

അജിത് പവാറിനെ എത്ര എംഎല്‍എമാര്‍ പിന്തുണയ്ക്കുന്നെന്നു വ്യക്തമാകണം. എന്‍സിപിയുടെ 54 എംഎല്‍എമാരുടെയും പിന്തുണക്കത്ത് അജിത് പവാറിന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. സര്‍ക്കാരിനു അതിശക്തമായ പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന ഘടകം അവകാശപ്പെട്ടു. കര്‍ഷകതാല്‍പര്യത്തിനുവേണ്ടിയാണ് തീരുമാനമെന്നാണ് അജിത് പവാറും ബിജെപിയും നീക്കത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നത്.



മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ അതിനാടകീയ നീക്കത്തോടെ ബിജെപി– എന്‍സിപി സര്‍ക്കാര്‍ രാവിലെ എട്ടുമണിയോടെയാണ് അധികാരമേറ്റത്. ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് രണ്ടാം വട്ടം മഹാരാഷ്്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയായി. എന്‍സിപി നേതാവ് അജിത് പവാര്‍ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. അജിത് പവാറിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ എന്‍സിപി പിളര്‍ത്തിയാണ് ബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിച്ചതെന്നാണ് സൂചനകള്‍. രാവിലെ 5.47നാണ് രാഷ്്ട്രപതി ഭരണം പിന്‍വലിച്ച് ഉത്തരവിറങ്ങിയത്. എന്‍സി.പി ബിജെപിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെന്നും അജിത് പവാറിന്റെ തീരുമാനം വ്യക്തിപരമാണെന്നും ശരദ് പവാര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Ajit Pawar has 'backstabbed' people of Maharashtra says Shiv Sena