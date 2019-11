ലക്ഷം കോടിയുടെ അഴിമതി; ഷാ കണ്ണുരുട്ടി?, ‘ശത്രുപാളയം സ്വന്തമാക്കി’ അജിത് പവാർ

മുംബൈ ∙ ഒറ്റരാത്രി കൊണ്ട് ബിജെപി പാളയത്തിലേക്കു ചേക്കേറി ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ എന്‍സിപി അധ്യക്ഷന്‍ ശരദ് പവാറിന്റെ സഹോദരപുത്രന്‍ അജിത് പവാറിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താണ്? ഒരു ലക്ഷം കോടിയോളം രൂപയുടെ അഴിമതി ആരോപണം സംബന്ധിച്ച കേസുകള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നതാണു കാരണമെന്നാണു മഹാരാഷ്ട്രാ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അടക്കം പറച്ചില്‍. അഴിമതി സംബന്ധിച്ച ഫയല്‍ കാട്ടി ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷാ കണ്ണുരുട്ടിയതോടെ അജിത് വീണുപോയതാകാമെന്നും ചിലര്‍ പരിഹസിക്കുന്നു.

അജിത് പവാറിനും ശരദ് പവാറിനും എതിരെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ നിരോധന നിയമപ്രകാരം എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) സെപ്റ്റംബറില്‍ കേസെടുത്തിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിന് 25,000 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയെന്ന് ആരോപിച്ച് മുംബൈ പൊലീസ് അജിത് പവാറടക്കം എഴുപതിലേറെ പേർക്കെതിരെയാണു കേസെടുത്തത്. 70,000 കോടി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ജലസേചന കുംഭകോണ ആരോപണം നിലനില്‍ക്കെയാണ് അജിത്തിനെതിരെ പുതിയ കേസ്.



എന്തും വെട്ടിത്തുറന്നു പറയുന്ന ആരെയും കൂസാത്ത തന്നിഷ്ടക്കാരെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അജിത് പവാര്‍ പൊതുവേദിയില്‍ ഇതിന്റെ പേരില്‍ കണ്ണീര്‍ ഒഴുക്കുക പോലും ചെയ്തു. എംഎല്‍എ സ്ഥാനം രാജിവച്ചു നടത്തിയ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു അജിത് പവാറിന്റെ വിങ്ങല്‍. 11,000 കോടിയുടെ നിക്ഷേപമുള്ള സഹകരണ ബാങ്കില്‍ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് 25,000 കോടി തട്ടിപ്പു നടത്തുന്നതെന്നു ചോദിച്ച അജിത്, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തവേളയില്‍ പാര്‍ട്ടിയെ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ നടത്തുന്ന ബിജെപി നീക്കമാണ് ഇഡി കേസെന്നും പറഞ്ഞു.



ബാങ്കിലോ ഭരണസമിതിയിലോ അംഗമല്ലാത്ത, ബാങ്കിന്റെ ഒരു തീരുമാനങ്ങളിലും പങ്കില്ലാത്ത എന്‍സിപി അധ്യക്ഷന്‍ ശരദ് പവാറിനെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നതിലെ അസ്വഭാവികതയും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിനു ശേഷം ഒരുമാസത്തോളം നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വത്തിനൊടുവിൽ പ്രതിപക്ഷത്തുനിന്നു മറുകണ്ടം ചാടി ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭയില്‍ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അജിത് പവാര്‍.



തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു 13 ദിവസം മുന്‍പ് എംഎല്‍എ സ്ഥാനം രാജിവച്ചെങ്കിലും അജിത് തന്റെ സ്ഥിരം മണ്ഡലമായ ബാരാമതിയില്‍ തന്നെയാണു മല്‍സരിച്ചത്. ശരദ് പവാറിന്റെ ജന്‍മനാടാണു ബാരാമതി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സുനേത്ര പവാറാണ് പ്രചാരണത്തിനു ചുക്കാന്‍ പിടിച്ചത്. 1967 മുതല്‍ ശരദ് പവാര്‍ ആറു വട്ടം പ്രതിനീധകരിച്ച ബാരാമതി, സഹോദര പുത്രനായ അജിത് പവാറിന് 1991ലാണ് കൈമാറിയത്. തുടര്‍ന്നിങ്ങോട്ട് അജിത് തുടര്‍ച്ചയായ ഏഴു വട്ടം ജയിച്ചു. വലിയ വോട്ട് ബാങ്കായ ആട്ടിടയ വിഭാഗം ധന്‍കര്‍ സമാജം നേതാവ് ഗോപിചന്ദ് പഡല്‍ക്കറായിരുന്നു ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥി.



സഹകരണ ബാങ്ക് ക്രമക്കേട്



സഹകരണ ബാങ്ക് ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അജിത് പവാര്‍, പെസന്റ്സ് ആന്‍ഡ് വര്‍ക്കേഴ്സ് പാര്‍ട്ടി (പിഡബ്ല്യുപി) നേതാവ് ജയന്ത് പാട്ടീല്‍ എന്നിവര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 70 പേര്‍ക്കെതിരെയാണു ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്‍ദേശാനുസരണം മുംബൈ പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. 2007-2011 കാലയളവിലെ ഇവരുടെ തീരുമാനങ്ങളും അലംഭാവവും സംസ്ഥാന സഹകരണബാങ്കിനു കോടികളുടെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണു കേസ്. ഇക്കാലയളവില്‍ ബാങ്ക് ഡയറക്ടറായിരുന്നു അജിത് പവാര്‍.



സംസ്ഥാനത്തെ 34 ജില്ലകളില്‍ സഹകരണ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണു കേസിലെ മറ്റുപ്രതികള്‍. നബാര്‍ഡ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലും ജുഡീഷ്യല്‍ അന്വേഷണത്തിലും അജിത് പവാര്‍ അടക്കമുള്ളവര്‍ കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടും കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാതിരുന്നതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സുരേന്ദര്‍ അറോറ എന്നയാൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ആരോപണവിധേയര്‍ക്കെതിരെ വിശ്വസനീയമായ തെളിവുണ്ടെന്നും എഫ്ഐആര്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.



ഇടപാടുകള്‍ക്ക് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും എന്‍സിപി നേതാവുമായ അജിത് പവാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ അന്‍പതോളം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള്‍ ഉത്തരവാദികളാണെന്ന് 2014-ല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിയോഗിച്ച മഹാരാഷ്ട്ര സഹകരണ കമ്മിഷണര്‍ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. വ്യാപക ക്രമക്കേട് സംബന്ധിച്ച ആരോപണത്തെത്തുടര്‍ന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പൃഥ്വിരാജ് ചവാനാണ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് കമ്മിഷണറുടെ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത്. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള്‍ ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും പേരിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് വായ്പകള്‍ ചട്ടം ലംഘിച്ചു നല്‍കിയെന്നും ഇതില്‍ പലതും എഴുതിത്തള്ളിയും തിരിച്ചുപിടിക്കാതെയും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയെന്നുമാണ് ആരോപണം.



രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് ഇഷ്ടക്കാര്‍ക്ക് പലിശ ഈടാക്കാതെ വായ്പ നല്‍കി ബാങ്കിന് നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്‍സിപിക്കും കോണ്‍ഗ്രസിനും ബിജെപിക്കും സ്വാധീനമുള്ള ഒട്ടേറെ പഞ്ചസാര ഫാക്ടറികള്‍ക്കു മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കാതെ വായ്പ നല്‍കിയെന്നും ഇവയില്‍ പല ഫാക്ടറികള്‍ വില്‍പന നടത്തുന്ന വേളയില്‍പ്പോലും വായ്പ തിരിച്ചടപ്പിക്കാതെ ഫാക്ടറിയുടമകള്‍ക്കു ലാഭവും ബാങ്കിന് നഷ്ടവുമുണ്ടാക്കിയെന്ന് അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ലൈസന്‍സ് ആര്‍ബിഐ റദ്ദാക്കി. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഭരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി.



70,000 കോടിയുടെ ജലസേചന അഴിമതി



70,000 കോടി രൂപയുടെ ജലസേചന അഴിമതിക്കേസില്‍ അജിത് പവാറിനും പങ്കുണ്ടെന്ന പൊലീസ് അഴിമതി വിരുദ്ധ വിഭാഗം ഹൈക്കോടതിയുടെ നാഗ്പുര്‍ ബെഞ്ചില്‍ 2018 നവംബറില്‍ സത്യവാങ്മൂലം നല്‍കി. അജിത് പവാറിന്റെ ഭാഗത്ത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകളുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന്, പൊലീസ് അഴിമതി വിരുദ്ധ വിഭാഗം ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ സഞ്ജയ് ഭാര്‍വെ സമര്‍പ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ പറയുന്നു. വളരെ ആസൂത്രിതമാണ് കുംഭകോണമെന്നും അതിനു പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചവര്‍ സര്‍ക്കാരിനെ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.



വിദര്‍ഭ, കൊങ്കണ്‍ ജലസേചന പദ്ധതികളിലെ അഴിമതി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജന്‍മഞ്ച് എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടന നല്‍കിയ പരാതിയിലായിരുന്നു അഴിമതി വിരുദ്ധ സേനയുടെ അന്വേഷണം. അജിത് പവാര്‍ ജലസേചന മന്ത്രിയായിരിക്കെ കൊങ്കണ്‍, വിദര്‍ഭ മേഖലകളില്‍ ഭൂരിഭാഗം ജലസേചന പദ്ധതികളും കാര്യമായി മുന്നോട്ടു പോയിട്ടില്ല. പദ്ധതികള്‍ വൈകുക, ചെലവ് വന്‍തോതില്‍ വര്‍ധിക്കുക, ചെലവഴിക്കുന്ന പണത്തിന്റെ ഗുണം ജനങ്ങളില്‍ എത്താതിരിക്കുക എന്നീ കാര്യങ്ങളും സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ എടുത്തുപറയുന്നു.



ടെന്‍ഡര്‍, കരാര്‍ നടപടികളിലുടനീളം ക്രമക്കേടുകളുണ്ട്. വകുപ്പു സെക്രട്ടറിമാരും ദ്യോഗസ്ഥരുമാണ് തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുത്തതെന്നും നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലെന്നുമാണ് അന്വേഷണ വേളയില്‍ അജിത് പവാര്‍ വിശദീകരിച്ചതെന്നും അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയന്ത്രണവും ചുമതലയും ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിക്കാണെന്നും അന്വേഷണ സംഘം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വഴി കരാറുകാര്‍ക്ക് ലാഭമുണ്ടാക്കാന്‍ ജലസേചന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കണ്ണടച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അഴിമതി വിരുദ്ധ സേന കോടതിയെ അറിയിച്ചു.



English Summary: BJP may use ED cases on money laundering probe against Ajit Pawar for political gain in Maharashtra