കൊച്ചി ∙ ശബരിമലയിലെ യുവതീ പ്രവേശ വിലക്ക് ആചാരമല്ല കീഴ്‌വഴക്കമാണെന്ന് എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ. നവോത്ഥാന മൂല്യസംരക്ഷണവും ശബരിമല വിഷയവും രണ്ടാണ്. ആചാരങ്ങൾ നടക്കണം, എന്നാൽ അനാചാരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു. നവോത്ഥാന മൂല്യ സംരക്ഷണത്തിന് ഇപ്പോഴും പ്രസക്തിയുണ്ട്. ഒന്നിക്കാവുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഒന്നിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.



പുന്നല ശ്രീകുമാറിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. അതു തെറ്റാണെന്നു പറയില്ല. ശബരിമല വിഷയത്തിൽ അന്തിമ വിധി വരാതെ അഭിപ്രായം പറയുന്നതു ശരിയല്ല. നിയമനിർമാണം സംബന്ധിച്ചു പഠിച്ച ശേഷമേ അഭിപ്രായം പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. എസ്എൻഡിപി യോഗം എന്നും ഭക്തർക്കൊപ്പമാണെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു. കൊച്ചിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

വയനാട്ടിൽ പാമ്പുകടിയേറ്റു കുട്ടി മരിച്ചത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. സ്കൂളിൽ പാമ്പ് വരുന്നതു ശുചിത്വമില്ലായ്മ മൂലമാണ്, അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: Ban for Womens Entry, it not a ritual, says Vellappally Natesan