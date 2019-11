സർവേസംഘമായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച്; പരീക്ഷ തട്ടിപ്പ് ഫോൺ പിടിച്ചത് ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന്

തിരുവനന്തപുരം∙ പിഎസ്‌സി സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പു കേസിൽ നിർണായകമായേക്കാവുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ ബെംഗളൂരുവിലെ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയിൽനിന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ക്രൈംബ്രാഞ്ചും ഹൈടെക് സെല്ലും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിൽ. മൂന്നു ദിവസത്തെ നിരന്തരമായ തിരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് ഫോൺ കണ്ടെത്തിയത്.

കുടുംബാരോഗ്യ സർവേ നടത്താനെന്ന പേരിലാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ്ഐ അനൂപും ഹൈടെക് സെൽ എസ്ഐ സ്റ്റാർമോൻ പിള്ളയും ഇതരസംസ്ഥാനക്കാർ താമസിക്കുന്ന കോളനികളിൽ‌ പരിശോധന നടത്തിയത്. മുണ്ടക്കയത്തുവച്ചു നശിപ്പിച്ചെന്നു പരീക്ഷാതട്ടിപ്പു കേസിലെ പ്രതികൾ പറഞ്ഞ ഫോൺ ബംഗളൂരുവിൽ കണ്ടെത്താനായത് വലിയ നേട്ടമാണെന്നു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പറയുന്നു. പരിശോധനയ്ക്കായി ഫോൺ ഫൊറൻസിക് വിഭാഗത്തിന് കൈമാറി. തട്ടിപ്പിന് വേറെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചോ എന്നറിയാൻ പരിശോധന തുടരുന്നു.

പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ പ്രതികളുടെ ഫോൺ നമ്പരുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ബെംഗളൂരുവിലെ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയിലേക്ക് എത്തിയത്. പ്രതികളുടേയും സംശയമുള്ളവരുടേയും ഫോണ്‍ നമ്പരുകൾ മൊബൈൽ കമ്പനികൾക്ക് കൈമാറിയ ക്രൈംബ്രാഞ്ച്, അവയുടെയെല്ലാം ഐഎംഇഐ നമ്പരുകൾ ശേഖരിച്ചു. ഓരോ ആളുകളുടേയും വിരലടയാളം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നതു പോലെ ഐഎംഇഐ നമ്പരുകളും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. സിം മാറിയാലും ഫോണിലെ ഐഎംഇഐ നമ്പർ തെളിവായി പ്രവർത്തിക്കും.

തട്ടിപ്പു കേസിലെ പ്രതി പ്രവീണിന്റെ ഫോണിൽ രണ്ടു സിം ഉപയോഗിച്ചതായി ഹൈടെക് സെല്ലിന്റെ പരിശോധനയിൽ മനസിലായി. ആദ്യ സിം ഉപയോഗിച്ചയാളെ പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയായ ഇയാൾ മറ്റൊരു ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിക്ക് അതിനോടകം ഫോൺ വിറ്റിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ആളെ കണ്ടെത്താനായി നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ ഫോൺ ബെംഗളൂരുവിലാണെന്ന് മനസിലായി. ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അന്വേഷണ സംഘം ഫോണിന്റെ ഉടമയായ ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയെ നേരിട്ടു വിളിച്ചില്ല. ട്രൂ കോളർ വഴി ഇയാളുടെ ഫോട്ടോ ശേഖരിച്ചു.

അഞ്ചു ദിവസം മുൻപാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് പോയത്. അതിനു മുൻപ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എഡിജിപി ടോമിൻ ജെ.തച്ചങ്കരി ബെംഗളൂരു പൊലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹായം അഭ്യർഥിച്ചു. ബെംഗളൂരു നഗരത്തിൽനിന്ന് ഏകദേശം 13 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള യശ്വന്ത്പൂർ എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുടെ ടവർ ലൊക്കേഷൻ. രണ്ടു ലക്ഷത്തോളം പേർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തിരച്ചിൽ ദുഷ്കരമായിരുന്നു. ആദ്യം ടവർ ലൊക്കേഷൻ നോക്കിയശേഷം പിന്നീട് ഫോണിന്റെ ലൊക്കേഷൻ അരമണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് നോക്കി കൊണ്ടിരുന്നു.

നൂറു മീറ്റർ ചുറ്റളവിലാണ് ഫോൺ ലൊക്കേഷൻ കിട്ടുന്നത്. നാൽപ്പതിലധികം തവണ ഫോൺ ലൊക്കേഷൻ നോക്കി. ഒരു ദിവസം രാത്രി അന്വേഷണ സംഘം ഫോൺ ലൊക്കേഷന് തൊട്ടടുത്തെത്തി. പക്ഷേ, നിരവധി പേർ താമസിക്കുന്ന കോളനിയിൽനിന്ന് രാത്രി ആളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ മടങ്ങി. പുതിയ ഫോൺ ലൊക്കേഷൻ കിട്ടികഴിഞ്ഞാൽ അതിന് 100 മീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള വീടുകളിലും കടകളിലുമെല്ലാം ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയുടെ ഫോട്ടോയുമായി സംഘം കയറിയിറങ്ങി. സർവേയ്ക്ക് വന്ന സംഘമെന്നാണ് നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞത്. ഇതിനിടെ, സംശയിക്കുന്ന ആളുടെ ഫോൺ ലൊക്കേഷൻ അടിക്കടി മാറുന്നത് അന്വേഷണത്തിനു തിരിച്ചടിയായി.

ഒടുവിൽ ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ കൂട്ടത്തോടെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മൊബൈൽ ലൊക്കേഷൻ കാണിച്ചു. ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ബെംഗളൂരു പൊലീസിലെ കോൺസ്റ്റബിൾ വഴി ഇയാളുമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു. ജോലിക്കാണെന്നു പറഞ്ഞു യശ്വന്ത്പൂരിലെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കു വിളിച്ചു വരുത്തി. ആളെത്തിയ ഉടനെ ബൈക്കിലേക്കു വലിച്ചു കയറ്റി. ബെംഗളൂരു പൊലീസിലെ കോൺസ്റ്റബിൾ വണ്ടി ഓടിച്ചു. നടുവിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയും പിന്നിൽ എസ്ഐ അനൂപും. സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തു. കേരളത്തിൽ ജോലിക്കു വന്നപ്പോഴാണ് ഫോൺ വാങ്ങിയതെന്ന് ഇയാൾ പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞു. നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി അഞ്ചാം ദിവസം സംഘം കേരളത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തി.

പിഎസ്‌സിയുടെ കെഎപി 4-ാം ബറ്റാലിയന്‍ (കാസർകോട്) പരീക്ഷയിലാണ് തട്ടിപ്പു നടന്നത്. ശിവരഞ്ജിത്ത്, നസീം, പ്രണവ്, സഫീർ, ഗോകുൽ, പ്രവീൺ എന്നിവരാണ് പ്രതികൾ. വാച്ചുപയോഗിച്ച് ഇവർ തട്ടിപ്പു നടത്തിയെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തൽ. ചോദ്യപേപ്പറിന്റെ ഫോട്ടോ പ്രണവ് മൊബൈലിൽ എടുത്ത് സുഹൃത്തായ പ്രവീണിന് അയയ്ക്കുകയായിരുന്നു. പ്രവീൺ സുഹൃത്തുക്കളായ ഗോകുലിന്റെയും സഫീറിന്റെയും സഹായത്തോടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജിനു മുന്നിലെ കെട്ടിടത്തിൽനിന്ന് ഇന്റർനെറ്റിൽ തിരഞ്ഞ് ഉത്തരങ്ങൾ കൈമാറുകയായിരുന്നു.

യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജിൽ വിദ്യാർഥിക്കു കുത്തേറ്റതിനെത്തുടർന്നാണ് പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പിന്റെ വിവരങ്ങളും പുറത്തുവന്നത്. കുത്തുകേസിലെ പ്രതികൾക്ക് പിഎസ്‌സി പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന റാങ്കു ലഭിച്ചതായി വിദ്യാർഥികൾ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് പിഎസ്‌സി വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. കേസ് പിന്നീട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: Crime Branch Found Phone Used in Exam Fraud From Bengaluru