മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അവിശുദ്ധ മാർഗത്തിലൂടെ കുതിരകച്ചവടം നടത്തി സർക്കാരുണ്ടാക്കിയ ബിജെപി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നാണം കെട്ടിറങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വരുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ.സി.വേണുഗോപാൽ. ബിജെപിയുടെ കുതിര കച്ചവടത്തിന് ഉടൻ തന്നെ കനത്ത തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വരും. അങ്ങേയറ്റം തരംതാണ രാഷ്ട്രീയ അധാർമികതയാണ് ബിജെപിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുൾപ്പെടെ ബിജെപിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ വഴി വിട്ട ഇടപെടലാണ് ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ടായത്. രാഷ്ട്രപതിയും ഗവർണറുമടക്കം ഈ രാഷ്ട്രീയ നാടകത്തിനു കുട പിടിക്കാൻ പദവികൾ പോലും മറന്ന് ആർഎസ്‌എസുകാരുടെ നിലവാരത്തിലേക്കു തരം താണിറങ്ങിയെന്നും വേണുഗോപാൽ പ്രസ്താവനയിൽ വിമർശിച്ചു.

സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ കെ.സി.വേണുഗോപാൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സർക്കാർ രൂപീകരണ നീക്കങ്ങളിൽ ശിവസേനയ്ക്കും എൻസിപിക്കുമൊപ്പം ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപത്തെ ചർച്ചയിലും വേണുഗോപാൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

അതിനു പിന്നാലെയാണ് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ബിജെപി മുഖ്യമന്ത്രിയായി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് സത്യപ്രത്യതിജ്ഞ ചെയ്തത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ വേണുഗോപാലിന്റെ പ്രസ്താവന. അധികാരം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തും കീഴ്‌വഴക്കങ്ങൾ ലംഘിച്ചും ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമായ മാർഗത്തിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയേയും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരേ നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും കോൺഗ്രസ് പോരാടുമെന്നും വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.

നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാനാകാതെ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ സർക്കാർ നിലം പതിക്കും. ആരുമറിയാതെ ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ മോഷണം നടത്തുന്ന പോലെ അന്തസ്സില്ലാത്ത രീതിയിലാണു മുഖ്യമന്ത്രിയെ ബിജെപി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അർധരാത്രിയാണ് ഫഡ്നാവിസും എൻസിപി നേതാവ് അജിത് പവാറും ഗവർണറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. തുടർന്ന് അസാധാരണ രീതിയിൽ ചരിത്രത്തിലൊരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ യോഗം ചേരാതെ രാഷ്ട്രപതിഭരണം പിൻവലിക്കാൻ ശുപാർശ നൽകുകയും വെളുപ്പിനു രാഷ്ട്രപതി ഉത്തരവിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുകയുമായിരുന്നു.

കുതിരകച്ചവടത്തിലൂടെ, കൂറുമാറിയവരെ കൂട്ടുപിടിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ സർക്കാരുണ്ടാക്കിയ ബിജെപി തങ്ങൾക്ക് എത്ര പേരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നു പോലും വ്യക്തമാക്കുന്നതിനു മുൻപേ തന്നെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ഗവർണർ അവസരം നൽകി. ഭരണഘടനയെയും ജനാധിപത്യത്തെയും ചവിട്ടിയരച്ച് ബിജെപി നടത്തിയ ഈ കുതിരകച്ചവടത്തിനെതിരെ എല്ലാ മാർഗങ്ങളുമുപയോഗിച്ച് പേരാടും. എൻസിപിയിലെ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന എംഎൽഎമാർ മാത്രമാണ് ബിജെപിയുടെ കെണിയിൽ വീണിരിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസിന്റെ എല്ലാ എംഎൽഎമാരും പാർട്ടിക്കൊപ്പമുണ്ട്. അവിശുദ്ധ രീതിയിൽ നിലവിൽ വന്ന സർക്കാർ ഉടൻ തന്നെ നിലം പതിക്കും. അതിന് ഇന്ത്യ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂവെന്നും വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.

English Summary: Fadnavis will have to step down 'shamefully' in Maharashtra: Congress