കൊച്ചി∙ ബയോഡാറ്റ അയച്ചു പരീക്ഷയെഴുതി, പേപ്പർ പരിശോധിച്ചു ബാങ്കിങ് നിയമനം നടത്തുന്ന കാലമൊക്കെ കഴിയുന്നു. ഇതു നിർമിത ബുദ്ധി ഉദ്യോഗാർഥികളെ വിലയിരുത്തി നിയമനം നടത്തുന്ന കാലം. നിര്‍മിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഫെഡറല്‍ ബാങ്ക് ഇതിനകം 350 പേരെ നിയമിച്ചതായി ഫെഡറല്‍ ബാങ്ക് ചീഫ് ഹ്യൂമന്‍ റിസോഴ്‌സസ് ഓഫീസര്‍ കെ.കെ. അജിത് കുമാര്‍ പറയുന്നു. ഫെഡ് റിക്രൂട്ട് എന്ന പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ പരമ്പരാഗത നിയമന സമ്പ്രദായം മാറ്റിയെഴുതിയാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് പുതിയ ചരിത്രം കുറിക്കുന്നത്.



നിർമിത ബുദ്ധിയിലൂടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് ടെക്‌നോളജി ആക്‌സിലറേഷന്‍ വിഭാഗത്തില്‍ ഇന്റര്‍നാഷനല്‍ ഡാറ്റ കോര്‍പറേഷന്റെ 2019 ലെ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫെഡ് റിക്രൂട്ടിലൂടെ ആദ്യമായി നടത്തിയത് കാംപസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റാണ്. ഈ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം 700 പേരെ ഇങ്ങനെ നിയമിക്കാനാണ് ബാങ്ക് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫെഡ് റിക്രൂട്ടിലൂടെയുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും കടലാസ് രഹിതമാണെന്നതാണു പ്രത്യേകത. ബയോഡാറ്റ പരിശോധിച്ച് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളുടെ ചുരുക്കപ്പട്ടിക തയാറാക്കുന്ന രീതി ഇതോടെ കാലഹരണപ്പെടുകയാണ്. ഓരോ അപേക്ഷകനേയും കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാന്‍ പുതിയ സംവിധാനം തീര്‍ത്തും ഫല പ്രദമാണ്.



ആപ് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്ത് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം അതില്‍ നല്‍കുന്നതോടെയാണു നിയമന പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളുടെ പെരുമാറ്റവും കഴിവും മാനസിക ശേഷിയുമെല്ലാം നിര്‍മിത ബുദ്ധി, മെഷീന്‍ ലേണിങ് എന്നീ സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലൂടെ വിശകലനം ചെയ്യപ്പെടും. ഗ്രൂപ്പ് ചര്‍ച്ചയുടെ വിഷയങ്ങളും ആപിലൂടെയാണു നല്‍കുക. വെര്‍ച്വല്‍ ഓഫിസ് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള റോബോട്ടിക് അഭിമുഖം, ബുദ്ധി വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഗെയിമുകള്‍ എന്നിവയാണ് അടുത്ത ഘട്ടം. ഇതിനു ശേഷം മാനേജ്‌മെന്റ് പ്രതിനിധികളുമായി നടത്തുന്ന അഭിമുഖം മാത്രമാണ് നേര്‍ക്കു നേര്‍ നടക്കുക. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കള്‍ക്ക് എസ്എംസ് സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നതോടെ ഈ പ്രക്രിയ അവസാനിക്കും.

ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളുടെ പെരുമാറ്റരീതി, നേട്ടങ്ങള്‍, അവരെക്കുറിച്ച് ബാങ്കിനുള്ള പ്രതീക്ഷകള്‍, കാര്യങ്ങള്‍ പഠിക്കുവാനുള്ള അവരുടെ കഴിവ് എന്നിവയെല്ലാം വിശകലനം ചെയ്യാൻ നേരിട്ടുള്ള അഭിമുഖത്തിലൂടെയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കാൾ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് ചീഫ് ഹ്യൂമന്‍ റിസോഴ്‌സസ് ഓഫിസര്‍ കെ.കെ. അജിത് കുമാർ പറഞ്ഞു. അഭിമുഖത്തില്‍ കഴിവ് പൂര്‍ണമായും പുറത്തെടുക്കാന്‍ കഴിയാത്ത ചില ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സംവദിക്കുമ്പോൾ കൂടുതല്‍ മികവു കാട്ടാന്‍ കഴിഞ്ഞേക്കും. അര്‍ഹരെ കൃത്യമായി കണ്ടെത്താൻ ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Federal bank use artificial intelligence for new recruitments