ശരദ് പവാറിനെ തള്ളി ബിജെപി: 54 എൻസിപി എംഎൽമാർ കൂടെയുണ്ടെന്ന് അവകാശവാദം

മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സ്വതന്ത്രർ അടക്കം ഇപ്പോൾ 170 എംഎല്‍എമാര്‍ ഒപ്പമുണ്ടെന്ന അവകാശവാദവുമായി ബിജെപി. അജിത് പവാറിന് എംഎല്‍എമാരുടെ പിന്തുണയില്ലെന്നും ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാനാവില്ലെന്ന ശരദ് പവാറിന്റെ വാദം തള്ളിയ ബിജെപി 54 എൻസിപി എംഎൽഎമാർ തങ്ങൾക്കൊപ്പമാണെന്നു അവകാശപ്പെട്ടു.11 സ്വതന്ത്ര എംഎൽഎമാരും തങ്ങൾക്കൊപ്പമാണെന്നും ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ ഒരാഴ്ച തന്നെ അധികമാണെന്നും മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാക്കളെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 30നാണ് എൻസിപി അജിത് പവാറിനെ പാർട്ടിയുടെ നിയമസഭാ നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പിന്തുണ അറിയിച്ചു കൊണ്ട് 54 എംഎൽമാർ ഒപ്പിട്ട കത്തും അജിത് പവാറിന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്നു ബിജെപി അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ എംഎല്‍എമാരുടെ ഒപ്പുള്ള കത്ത് അജിത് പവാര്‍ ദുരുപയോഗിച്ചുവെന്നാണ് എൻസിപിയുടെ വാദം. 54 എൻസിപി എംഎൽഎമാരും വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാക്കൾ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.



54 എൻസിപി എംഎൽഎമാരും 11 സ്വതന്ത്രരും ബിജെപിയുടെ 105 എംഎൽഎമാരും ഒപ്പിട്ട കത്ത് ഗവർണർക്കു ബിജെപി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏതാനും എൻസിപി എംഎൽഎമാർ പിന്തുണ പിൻവലിച്ചാലും 30 ഓളം എൻസിപി എംഎൽഎമാർ തങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കുമെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ പ്രതീക്ഷ. കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രരുടെ പിന്തുണ ആർജ്ജിക്കാനുള്ള ശ്രമവും ബിജെപി ഊർജ്ജിതമാക്കി.



മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാർ

കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം നിലവിൽ ഉണ്ടെന്ന് അജിത്തിനൊപ്പമുള്ളവര്‍ ഓര്‍ക്കണമെന്നായിരുന്നു ശരദ് പവാറിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.11 എംഎൽമാർ മാത്രമാണ് അജിത്തിനൊപ്പം രാജ്ഭവനിലെത്തിയത്. അതിൽ മൂന്നുപേർ ഇപ്പോൾ തന്നെ തന്നോടോപ്പം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ശിവസേനാ അധ്യക്ഷൻ ഉദ്ധവ് താക്കറെയ്ക്കൊപ്പം നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ശരദ് പവാർ പറഞ്ഞു. അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ഭയന്നിട്ടാണോ അജിത് പവാർ ഇപ്രകാരം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നു അറിയില്ലെന്നും ശരദ് പവാർ പ്രതികരിച്ചു. 170 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണ ഇപ്പോഴും തങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നും ശരദ് പവാർ അവകാശപ്പെട്ടു.



യഥാർഥ എൻസിപി പ്രവർത്തകർ അജിത്തിനൊപ്പം പോകില്ല, ശിവസേനയുടെ കീഴിലുള്ള സർക്കാരാണു ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടത് ഞങ്ങൾ അതുമായി മുന്നോട്ടു പോകും പവാർ പറഞ്ഞു. അജിത് പവാറിന്റേത് പാർട്ടി വിരുദ്ധ തീരുമാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം പാര്‍ട്ടി അച്ചടക്കം ലംഘിച്ചുവെന്നും ശരദ് പവാര്‍ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു. ബിജെപിയുമായി സഖ്യമില്ലെന്നും പാര്‍ട്ടിയുടെ കുടുംബവും പിളര്‍ന്നെന്നു ശരദ് പവാറിന്റെ മകള്‍ സുപ്രിയ സുലെ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു.



ശിവസേനയുമായി എൻസിപി കൈകോർക്കുന്നതിൽ തുടക്കം മുതൽ അജിത് പവാറിനു ഭിന്നാഭിപ്രായമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതോടൊപ്പം സുപ്രിയ സുലെ മുന്‍കൈയെടുത്ത് നടത്തിയ സഖ്യരൂപീകരണവും സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരണവും അജിത്തിനെ അസ്വസ്ഥനാക്കി. പാർട്ടിയിലെ രണ്ടാമനായ അജിത്തിനു പാർട്ടിയിൽ സുപ്രിയ സുലെയുടെ വര്‍ധിക്കുന്ന സ്വാധീനം അംഗീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നും സുപ്രിയ സുലെ മുന്‍കൈയെടുത്ത് നടത്തിയ സഖ്യരൂപീകരണവും സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരണവുമാണ് മറുകണ്ടം ചാടൻ അജിത്തിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട്.



ശിവസേനാ തലവൻ ഉദ്ധവ് താക്കറെയും എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാറും ചേർന്നു നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനം

വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പില്‍ ഫഡ്നാവിസ് സര്‍ക്കാരിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്നായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രതികരണം. ഗവര്‍ണറുടെ നടപടി രാഷ്ട്രീയമായും നിയമപരമായും നേരിടുമെന്നും ബിജെപി നടപടി അന്തസില്ലായ്മയുടെ എല്ലാ പരിധിയും ലംഘിക്കുന്നതാണെന്നും കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കി. ജനാധിപത്യത്തിന് ഇന്ന് കരിദിനമാണെന്ന് അഹമ്മദ് പട്ടേല്‍ പറഞ്ഞു. എന്‍സിപിയും ശിവസേനയും കോണ്‍ഗ്രസും ഒന്നിച്ചുനില്‍ക്കും. സഖ്യമുണ്ടാക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഒരു നിമിഷം പോലും വൈകിച്ചില്ലന്നും അഹമ്മദ് പട്ടേല്‍ പറഞ്ഞു.

