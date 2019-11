തൊണ്ണൂറാം വയസ്സിലും കാറോടിക്കും; ഇനി കൊച്ചുമോളോടൊപ്പം റാംപിലും

തൃശൂർ ∙ തൊണ്ണൂറാം വയസ്സിലും കാറോടിച്ച് പള്ളിയിലും മാർക്കറ്റിലും പോകുന്ന തങ്കം പോൾ പാനിക്കുളം ആദ്യമായി സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിന്റെ റാംപിലെത്തുന്നു. തന്റെ നാലാം തലമുറയിലെ സുന്ദരി ഒന്നാം ക്ലാസുകാരി ആമിയുടെ കയ്യും പിടിച്ചാണ് തങ്കം ഞായറാഴ്ച റാംപിൽ കയറുക. ഒരു കയ്യിൽ വാക്കിങ് സ്റ്റിക് ഉണ്ടാവും. ഈ പ്രായത്തിൽ തങ്കം റാംപിലെത്തുന്നതു സുന്ദരമായൊരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാനാണ്: പ്രായം ഒന്നിനും തടസ്സമല്ലെന്ന്.

കുട്ടനെല്ലൂർ പ്രിയദർശിനി നഗർ ഹൗസിങ് കോംപ്ലക്സിലെ റീജൻസി ക്ലബിൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചിനു വീവ്സ് ആൻഡ് ബ്ലോസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് മാ ആൻഡ് മീ റാംപ് വാക്കിലാണ് ഈ മുത്തശ്ശിയും കൊച്ചുമകളും വരുന്നത്. ക്രീം നിറത്തിൽ എംബ്രോയ്ഡറി പൂക്കളുള്ള സാരിയും ജാക്കറ്റുമാണു വേഷം. ഇതേ നിറത്തിലുള്ള ഉടുപ്പണിഞ്ഞ് ആമിയും മുത്തശ്ശിയോടൊപ്പമെത്തും. 50 വയസ്സു മുതൽ 90 വയസ്സു വരെയുള്ളവരാണു കൊച്ചുമക്കളോടൊപ്പം റാംപിലെത്തുന്നത്. മറ്റു മുത്തശിമാരെല്ലാം മൂന്നാം തലമുറക്കാരോടൊപ്പം എത്തുമ്പോൾ തങ്കം മാത്രം നാലാം തലമുറ കൊച്ചുമകളോടൊപ്പം.



ഈ പ്രായത്തിലും തങ്കം പോളിനു കാഴ്ചയ്ക്കു നല്ല തെളിച്ചം. കണ്ണട വേണ്ട. പ്രമേഹവും കൊളസ്ട്രോളും കൂട്ടുകൂടാനെത്തിയിട്ടില്ല. 70 വർഷമായി ഡ്രൈവിങ് പഠിച്ചിട്ട്. കാറോടിച്ച് എന്നും രാവിലെ പള്ളിയിൽ പോകും. പിന്നെ മാർക്കറ്റിലേക്കും. കാർ ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചത് ജീവിതം എളുപ്പമാക്കി തീർത്തു എന്ന് തങ്കം പറയുന്നു. വീട്ടിൽ വന്നു കയറുന്ന ഏതു പെൺകുട്ടിയും ആദ്യം ഡ്രൈവിങ് പഠിച്ചിരിക്കണമെന്നു തങ്കത്തിനു നിർബന്ധമാണ്. 93 വയസ്സു വരെ ഡ്രൈവിങ്ങിനുള്ള ലൈസൻസാണ് കയ്യിലുള്ളത്.



English Summary: Inspiring and self sufficient life 90 year old Thankam Paul Panikulam