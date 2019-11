ജെഎൻയു സമരം: ഉന്നതതല സമിതി തെളിവെടുത്തു

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയിലെ (ജെഎൻയു) ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് വർധന ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ മാനവശേഷി മന്ത്രാലയം രൂപീകരിച്ച ഉന്നതതല സമിതി അടുത്തയാഴ്ച ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കും. യുജിസി മുൻ ചെയർമാൻ പ്രഫ. വി.എസ്. ചൗഹാൻ, ദേശീയ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ (എഐസിടിഇ) ചെയർമാൻ പ്രഫ. അനിൽ സഹസ്രബുദ്ധ, യുജിസി സെക്രട്ടറി പ്രഫ. രജനീഷ് ജെയിൻ എന്നിവരുൾപ്പെടുന്ന സമിതി ക്യാംപസിലെത്തി വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരുമായി ചർച്ച നടത്തി.



വിഷയത്തിൽ ജെഎൻയു അധികൃതരുടേതാണ് അന്തിമ തീരുമാനമെന്നും ശുപാർശ കൈമാറുക മാത്രമാണു തങ്ങളുടെ ചുമതലയെന്നും ചൗഹാൻ വ്യക്തമാക്കി. വിവിധ വിഭാഗം വിദ്യാർഥികൾക്കു വ്യത്യസ്ത ഫീസ് എന്ന ശുപാർശ സമിതി മുന്നോട്ടുവച്ചെങ്കിലും വിദ്യാർഥികൾ അംഗീകരിച്ചില്ല. സർവകലാശാലയ്ക്ക് ഫണ്ട് കണ്ടെത്താൻ മറ്റു ‌മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നു വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ഡീൻമാർ, ഹോസ്റ്റൽ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരുമായും ചർച്ച നടന്നു. തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന പ്രതിഷേധ മാർച്ചിലെ പൊലീസ് അതിക്രമത്തിനെതിരെ വിദ്യാർഥികൾ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെ ജെഎൻയു അധ്യാപക അസോസിയേഷനിൽ (ജെഎൻയുടിഎ) നിന്നു പിൻമാറുകയാണെന്നു 112 അധ്യാപകർ അറിയിച്ചു.

