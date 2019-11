കർണാടക: കസേര ഉറപ്പിക്കാൻ ബിജെപി തന്ത്രം; വിമതരെ പുറത്താക്കൽ, പത്രിക പിൻവലിപ്പിക്കൽ

ബെംഗളൂരു ∙ യെഡിയൂരപ്പ സർക്കാരിനെ നിലനിർത്താനുള്ള കേവലഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പിക്കാൻ സമ്മർദതന്ത്രം പ്രയോഗിച്ച് ബിജെപി. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിമത സ്ഥാനാർഥികളായവരെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നു പുറത്താക്കിയും, രണ്ടിടങ്ങളിൽ ദൾ സ്ഥാനാർഥികളെ പിന്മാറ്റിയും കുറഞ്ഞത് 6 സീറ്റുകളിലെങ്കിലും വിജയം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ അടവുകളാണ് പുറത്തെടുക്കുന്നത്.



ഹാവേരിയിലെ ഹിരെക്കേരൂരിലേയും ബെളഗാവിയിലെ അത്താണിയിലെയും ദൾ സ്ഥാനാർഥികളുടെ മേൽ ബിജെപി കടുത്ത സമ്മർദം ചെലുത്തിയാണ് പത്രിക പിൻവലിപ്പിച്ചതെന്ന് പാർട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ദേവെഗൗഡ പറഞ്ഞു. ഹിരെക്കേരൂരിൽ കബ്ബിന കാന്തി മഠാധിപതി ശിവലിംഗ ശിവാചാര്യ സ്വാമിയും അത്താണിയിൽ ഗുരു ദാസ്യാലുമാണ് വ്യാഴാഴ്ച പത്രിക പിൻവലിച്ചത്.

പ്രാദേശിക തലങ്ങളിൽ പിടിമുറുക്കി

പാർട്ടി ഒൗദ്യോഗിക സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് എതിരെ മൽസരിക്കുന്ന വിമതരെ പുറത്താക്കി പ്രാദേശിക തലങ്ങളിൽ പിടിമുറുക്കി, ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പാണ് ബിജെപി നൽകുന്നത്.

യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ശരത് ബച്ചെഗൗഡ (ഹൊസ്കോട്ടെ), മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കവിരാജ് അർസ് കവിരാജ് അർസ് (വിജയനഗർ), അശോക് എൻ.പൂജാരി (ഗോഖക്) എന്നിവരെ മൽസര രംഗത്തു നിന്നു പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ പാളിയതോടെയാണ് പുറത്താക്കൽ നടപടി.

ഡിസംബർ 5ന് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കുന്ന 15 മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഫലം പുറത്തുവരുന്നതോടെ നിയമസഭയിലെ കക്ഷിനില 222 ആയി ഉയരും. നിലവിൽ ഒരു സ്വതന്ത്രൻ ഉൾപ്പടെ 106 പേരുടെ പിന്തുണയുള്ള ബിജെപിക്ക് സർക്കാർ നിലനിർത്താൻ കേവലഭൂരിപക്ഷം 112 ആയി ഉയർത്തണം. ഇതിനായി കുറഞ്ഞത് 6 സീറ്റുകളിലെങ്കിലും ബിജെപി വിജയിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ദൾ ആശയങ്ങളോടു ചേരുന്ന സ്വന്തന്ത്രരെ പിന്തുണയ്ക്കും: ദേവെഗൗഡ

ഹിരെക്കേരൂരിലും അത്താണിയിലും ദൾ ആശയങ്ങളോടു ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന സ്വതന്ത്രരെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നു ദേവെഗൗഡ പറഞ്ഞു. ഹൊസ്കോട്ടെയിൽ ബിജെപി വിമതൻ ശരത് ബച്ചെഗൗഡയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന ദൾ, 12 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് നേരിട്ടു മൽസരിക്കുന്നത്. ഹിരേക്കേരൂരിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി ബി.സി പാട്ടീലും യെഡിയൂരപ്പയുടെ മകൻ ബി.വൈ രാഘവേന്ദ്ര എംപിയും ചേർന്നാണ് ശിവലിംഗ ശിവാചാര്യ സ്വാമിയെ സ്വാധീനിച്ചത്. ഗുരു ദാസ്യാലിനെ ഹൈദരാബാദിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി സമ്മർദത്തിലാക്കി. ഇതാണോ ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരമെന്നും ദേവെഗൗഡ ചോദിച്ചു.

∙ ഡി.വി സദാനന്ദഗൗഡ, കേന്ദ്രമന്ത്രി – ‘കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ സിദ്ധരാമയ്യ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ എതിർപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോനില തെറ്റിച്ച മട്ടാണ്. പ്രചാരണവേദികളിലും സിദ്ധരാമയ്യ തനിച്ചാണ്. ജി.പരമേശ്വരയും ഡി.കെ ശിവകുമാറും സ്വന്തം വഴിതേടി പോയിരിക്കുന്നു. മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ അപ്രത്യക്ഷനായി’.

∙ സിദ്ധരാമയ്യ, കോൺഗ്രസ്, കക്ഷി നേതാവ് – ‘കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ എന്റെ പ്രവർത്തന രീതിക്കെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയരുകയാണെന്നും മറ്റു നേതാക്കൾ അകലം പാലിക്കുകയാണെന്നും ബിജെപിയും ദളും കുപ്രചാരണ നടത്തുന്നത് ഭയന്നിട്ടാണ്. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിന് എന്റെയൊപ്പം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പ്രധാന ആക്ഷേപം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എനിക്കൊപ്പമുള്ളത് ആരാണ്?’

∙ ദിനേഷ് ഗുണ്ടുറാവു, പിസിസി അധ്യക്ഷൻ – ‘ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം കർണാടകയിൽ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അനധികൃതമായി രൂപീകരിച്ച യെഡിയൂരപ്പ സർക്കാർ നിലംപൊത്തും. ബിജെപിയുടെ ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ കൈകോർത്താണ് പ്രചാരണ രംഗത്തുള്ളത്’.

English Summary: Karnataka: BJP's strategy to fix chair, Deportation of dissidents and withdrawal of nomination papers