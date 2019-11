അടിസ്ഥാന സൗകര്യമില്ലാതെ അയ്യപ്പ ഭക്തർ; തുറക്കാത്ത ഭക്ഷണ ശാലകൾ

പത്തനംതിട്ട∙ മണ്ഡലകാലത്തിന് തുടക്കമായിട്ടും തിരുവല്ല, ചെങ്ങന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ ഒന്നുമായില്ല. ഇവിടങ്ങളിൽ വന്നിറങ്ങുന്ന അയ്യപ്പന്മാർക്കായി ഭക്ഷണശാലകൾ തുറന്നിട്ടില്ല. ഇതോടെ നഗരത്തിലെ ഹോട്ടലുകളാണ് അയ്യപ്പന്മാർക്ക് ആശ്രയം.

ശബരിമല നിലനിൽക്കുന്ന പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഏക റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനായ തിരുവല്ലയിലും, ചെങ്ങന്നൂരിലുമായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശബരിമല തീർഥാടകർ വന്നിറങ്ങിയിരുന്നത്. എന്നാലിപ്പോൾ അത്‌ കോട്ടയത്തേക്ക് മാറുന്നു. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല. തിരുവല്ലയിലും, ചെങ്ങന്നൂരും വന്നിറങ്ങിയാൽ യാതൊരു അടിസ്ഥാനസൗകര്യംവും ലഭിക്കില്ല എന്നതുതന്നെ. അതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് അടച്ചുപൂട്ടിയ ഭക്ഷണശാലകൾ. വന്നിറങ്ങുന്ന തീർത്ഥാടകരും മറ്റ് യാത്രികരും വിശന്നാൽ പെട്ടുപോയതുതന്നെ. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി തിരുവല്ലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ഭക്ഷണശാലകളും അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്.



ശബരിമലയുടെ ഗെയ്റ്റ് വേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ചെങ്ങന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും മറിച്ചല്ല സ്ഥിതി. ഉയർന്നവാടകയാണ് ഭക്ഷണശാലകൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താൻ ആരും മുന്നോട്ട് വരാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം. എന്നാൽ വാടകത്തുക കുറയ്ക്കാൻ റെയിൽവേ തയ്യാറാകുന്നുമില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ റെയിൽവേ തന്നെ നേരിട്ട് ഭക്ഷണശാലകൾ നടത്തണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്.

