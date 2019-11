കശ്മീർ കൊള്ളയടിച്ച നേതാക്കളെ ജയിലിലേക്ക് അയയ്ക്കും; ബിജെപി നേതാവ്

ലത്തേഹർ ∙ 40 വർഷമായി ജമ്മു കശ്മീർ കൊള്ളയടിച്ചിരുന്ന നേതാക്കളെ ജയിലിലേക്ക് അയയ്ക്കുമെന്ന് ബിജെപി വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.പി നഡ്ഡ. ‘106 ഇന്ത്യൻ നിയമങ്ങൾ കശ്മീരിൽ ബാധകമായിരുന്നില്ല. അവിടെ അഴിമതി നിരോധന നിയമം ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ മൂന്നു കുടുംബങ്ങൾ ജമ്മു കശ്മീരിനെ കൊള്ളയടിക്കുകയും വിഘടനവാദത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഓഡിറ്റിങ് സംവിധാനമൊന്നും നിലവിലില്ല. ഇപ്പോൾ ജമ്മു കശ്മീർ ബാങ്കിന്റെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. 40 വർഷമായി ജമ്മു കശ്മീർ കൊള്ളയടിച്ച നേതാക്കളെ ജയിലിലേക്ക് അയയ്ക്കും’– ജാർഖണ്ഡിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെ നഡ്ഡ പറഞ്ഞു.



കേന്ദ്ര സർക്കാർ, ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് ജമ്മു കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന ഭരണഘടന ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കി ജമ്മു കശ്മീർ, ലഡാക്ക് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരുന്നു.

നവംബർ 30 മുതൽ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ജാർഖണ്ഡ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ആദ്യ ഘട്ട പോളിങ് നവംബർ 30 ന് നടക്കും. രണ്ടാം ഘട്ടം ഡിസംബർ 6, മൂന്നാം ഘട്ടം ഡിസംബർ 12, നാലാം ഘട്ടം ഡിസംബർ 16, അവസാന ഘട്ടം ഡിസംബർ 20 എന്നിങ്ങനെയാണ് പോളിങ്.

ബിജെപിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ജാർഖണ്ഡ് മുക്തി മോർച്ചയും (ജെഎംഎം) രാഷ്ട്രീയ ജനതാദളുമായി (ആർ‌ജെഡി) ചേർന്ന് കോൺഗ്രസ് സഖ്യമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു.

2014 ൽ 43 സീറ്റുകൾ നേടിയ ബിജെപി, രഘുബർ ദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 5 സീറ്റുകൾ നേടിയ ഓൾ ജാർഖണ്ഡ് സ്റ്റുഡന്റ്‌സ് യൂണിയനുമായി ചേർന്ന് (എജെഎസ്‌യു) സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചു.

English Summary: Leaders who looted Jammu and Kashmir for 40 years will now be sent to jail: JP Nadda