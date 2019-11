ന്യൂഡൽഹി∙ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾക്കു തന്റെ പിന്തുണയില്ലായിരുന്നുവെന്ന് എൻസിപി നേതാവ് ശരദ് പവാര്‍. അജിത് പവാറിന്റെ നീക്കം അറിഞ്ഞില്ല. തീരുമാനം വ്യക്തിപരമാണ്. എന്‍സിപി തീരുമാനല്ലെന്നും മുതിർന്ന നേതാവ് പ്രഫുല്‍ പട്ടേലും പ്രതികരിച്ചു .എൻസിപി കേരളഘടകവും സഖ്യത്തെ തള്ളി രംഗത്തെത്തി. 22 എംഎല്‍എമാരുടെ പിന്തുണ അജിത് പവാറിന് ഉണ്ടെന്നാണു റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

ശരദ് പവാറും അറിഞ്ഞാണ് തീരുമാനമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുമ്പോഴാണ് നിഷേധിച്ച് ശരദ് പവാർ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയത്. സര്‍ക്കാരിനു ചെറുകകക്ഷികളുടെ അടക്കം പിന്തുണയുണ്ടെന്നു ബിജെപി അവകാശപ്പെട്ടു. എന്‍സിപി പിളര്‍ത്തിയിട്ടില്ലെന്നും പെട്ടെന്നുളള തീരുമാനമല്ലെന്നും ബിജെപി പ്രതികരിച്ചു. ചര്‍ച്ച നടന്നിരുന്നുവെന്നും ബിജെപി വ്യക്തമാക്കി. ശിവസേന വഞ്ചിച്ചപ്പോള്‍ കര്‍ഷക താല്‍പര്യത്തിനു പുതിയ വഴിതേടിയെന്ന നിലപാടാണ് ബിജെപിയുടെത്.

മഹാരാഷ്്ട്രയില്‍ വന്‍നാടകീയ നീക്കത്തിനൊടുവിലാണ് ബിജെപി– എന്‍സിപി സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരമേറ്റത്. ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. എന്‍സിപി നേതാവ് അജിത് പവാറാണ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി. കര്‍ഷകതാല്‍പര്യമാണു സഖ്യത്തിനു പിന്നിലെന്നാണു വിശദീകരണം. പുലര്‍ച്ചെ 5.47നാണ് രാഷ്ട്രപതിഭരണം പിന്‍വലിച്ചത്. എട്ടുമണിയോടെ രാജ്ഭവനില്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടത്തുകയായിരുന്നു.



അതേസമയം മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ജനവികാരം നടപ്പാക്കുകയാണു ചെയ്തതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് പറഞ്ഞു. ‘കിച്ച്്ടി’ സര്‍ക്കാരിനുവേണ്ടിയല്ല ജനം വിധിയെഴുതിയത്. ജനവിധി അട്ടിമറിക്കാനാണു ശിവസേന ശ്രമിച്ചതെന്നും ഫഡ്നാവിസ് ആരോപിച്ചു. കര്‍ഷക താല്‍പര്യം മുന്‍നിര്‍ത്തിയാണ് ബിജെപി സര്‍ക്കാരിനെ പിന്തുണച്ചതെന്ന് അജിത് പവാറും വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Sharad Pawar Says Ajit Pawar Took 'Personal Decision' to Support BJP