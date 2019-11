പാലാ ∙ കേരളത്തിലെ എൻ സി.പി എന്നും ഇടതുപക്ഷത്തോടൊപ്പം മാത്രമായിരുന്നുവെന്ന് എൻസിപി നേതാവും എംഎൽഎയുമായ മാണി സി. കാപ്പൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇനിയും അങ്ങനെ തന്നെ തുടരും. ബിജെപിയുമായുള്ള ഒരു ബാന്ധവത്തെയും അനുകൂലിക്കുന്നില്ലെന്നു അസന്നിഗ്ദമായി പ്രഖ്യാപിച്ച കാപ്പൻ ഒരിക്കലും ബിജെപിയെ അനുകൂലിക്കുകയില്ലെന്നും പറഞ്ഞു.



English Summary: NCP Along with Left, says, Mani C Kappan MLA