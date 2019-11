എൻസിപി എംഎൽഎമാർ ഹോട്ടലിൽ; ‘വിജയ ചിഹ്നം ഉയർത്തി’ സുപ്രിയ

മുംബൈ∙ എൻസിപിയുടെ എംഎൽഎമാരെ മുംബൈയിലെ റിനൈസൻസ് ഹോട്ടലിലേക്കു മാറ്റി. എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാറുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷമാണ് എംഎല്‍എമാരെ ഹോട്ടലിലേക്കു മാറ്റിയത്. പാർട്ടി ഐകകണ്ഠ്യേന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടതായി എൻസിപി നേതാവ് നവാബ് മാലിക്ക് പറഞ്ഞു.



ഏഴ് വിമത എംഎൽഎമാർ‌ എൻസിപി ക്യാംപിൽ തിരിച്ചെത്തി. ഡൽഹിക്കു പോകാനിരുന്നവരെയാണു തിരിച്ചെത്തിച്ചത്. മുംബൈയിലെ വൈ.ബി. ചവാൻ‌ സെന്ററിൽ എംഎൽഎമാരുമായി എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ചർച്ചകൾക്കുശേഷം പുറത്തെത്തിയ എന്‍സിപി നേതാവ് സുപ്രിയ സുലെ കൈകൊണ്ട് വിജയ ചിഹ്നം കാണിച്ചാണ് അനുയായികളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തത്.



50 എംഎൽഎമാർ യോഗത്തിനെത്തി. അജിത് പവാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാലു പേർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല. അതേസമയം ബിജെപിയോടൊത്തു സർക്കാരുണ്ടാക്കിയതിൽ എൻസിപി നേതാവ് അജിത് പവാറിന്റെ വിശദീകരണവും പുറത്തുവന്നു. തുടർച്ചയായ ചർച്ചകളിൽ മനം മടുത്താണ് ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് അജിത് പവാർ പ്രതികരിച്ചു.



എൻസിപി നേതാവ് ശരദ് പവാറിന് പിന്തുണ അറിയിച്ചു എൻസിപിയുടെ എംഎൽഎമാർ രംഗത്തുവരുന്നതു തുടരുകയാണ്. ശരദ് പവാറിന്റെ നിലപാടിനൊപ്പമാണു നിൽക്കുന്നതെന്ന് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ രാജ്ഭവനിൽ പോയ എൻസിപി എംഎൽഎ ദിലീപ് റാവു ബങ്കാർ പ്രതികരിച്ചു. എൻസിപിക്കു മാത്രമാണു പിന്തുണ. അജിത് പവാർ കൂടെച്ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു മാത്രമാണു രാജ്ഭവനിലെത്തിയതെന്നും ദിലീപ് റാവു ദേശീയ വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐയോടു പറഞ്ഞു. മറ്റൊരു എൻസിപി എംഎൽഎയായ അതുൽ ബെങ്കെയും ശരദ് പവാറിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായി അറിയിച്ചു. പാർട്ടിയിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുംബൈയിലെ സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുന്ന ശിവസേനയുടെ എംഎൽഎമാരെ അധ്യക്ഷൻ ഉദ്ധവ് താക്കറെ കണ്ടു.



