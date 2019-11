കുടുംബത്തർക്കം, അധികാരം, അഴിമതി: വഴിപിരിഞ്ഞ് പവാറുമാരും എൻസിപിയും

ഒറ്റ രാത്രിയിലാണു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രാഷ്ട്രീയം മാറിമറിഞ്ഞത്. എൻസിപി നേതാവ് അജിത് പവാർ ചുവടുമാറിയപ്പോൾ, നിശബ്ദരായി രംഗം വീക്ഷിച്ച ബിജെപി അധികാരത്തിലേക്ക്. ബിജെപിയിലെ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് രണ്ടാം തവണയും മുഖ്യമന്ത്രി. എന്‍സിപി അധ്യക്ഷന്‍ ശരദ് പവാറിന്റെ സഹോദരപുത്രന്‍ അജിത് പവാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും. എൻസിപി– ശിവസേന– കോൺഗ്രസ് സഖ്യം സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്നും ശിവസേന അധ്യക്ഷൻ ഉദ്ധവ് താക്കറെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്നും ഏകദേശം ഉറപ്പായെന്നു പറഞ്ഞിട്ടു നേരം ഇരുട്ടിവെളുത്തപ്പോഴേക്കും കാര്യങ്ങൾ കീഴ്‍മേൽ മറിഞ്ഞിരുന്നു.

ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഗവർണർമാരുടെ സമ്മേളനം നടക്കുകയായിരിന്നിട്ടും പോകാതെ മുംബൈയിൽതന്നെ തങ്ങുകയായിരുന്നു ഗവർണർ ഭഗത് സിങ് കോഷിയാരി. സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിനു പാർട്ടികൾ അന്തിമ രൂപമാക്കിയെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെ തുടർന്നായിരുന്നു ഗവർണറുടെ തീരുമാനം. എൻസിപി– ശിവസേന– കോൺഗ്രസ് സഖ്യം സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്നാണു നേതാക്കൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സഖ്യസര്‍ക്കാരിനെ ഇന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും ശിവസേന അധ്യക്ഷൻ ഉദ്ധവ് താക്കറെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകും എന്നുമായിരുന്നു സൂചന.



ശനിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ 5.47ന് സംസ്ഥാനത്തു രാഷ്ട്രപതിഭരണം പിന്‍വലിച്ചു. രാവിലെ എട്ടു മണിയോടെ ഫഡ്നാവിസും അജിത് പവാറും രാജ്ഭവനിൽ ഗവർണർ മുൻപാകെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ കഠിനമായി പണിയെടുത്ത ശിവസേന മാത്രമല്ല, എൻസിപിയും കോൺഗ്രസും വിവരമറിഞ്ഞു ഞെട്ടി. കുതിരക്കച്ചവടമാണിതെന്നും ശരദ് പവാറും അറിഞ്ഞെടുത്ത തീരുമാനമാണെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. പവാര്‍ മോദിയെ കണ്ടപ്പോള്‍തന്നെ സംശയം തോന്നിയതായും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചു.



ബിജെപിയുടെ കണക്കിലെ കളി



മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സ്വതന്ത്രർ അടക്കം ഇപ്പോൾ 161 എംഎല്‍എമാര്‍ ഒപ്പമുണ്ടെന്നാണു ബിജെപിയുടെ അവകാശവാദം. എൻസിപി നിയമസഭാ നേതാവായ അജിത് പവാര്‍ എംഎല്‍എമാരുടെ പിന്തുണക്കത്തും ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് നല്‍കി. 288 അംഗങ്ങളുള്ള സഭയിൽ കേവലഭൂരിപക്ഷത്തിനു വേണ്ടത് 145 സീറ്റ്. ബിജെപിക്ക് 105 സീറ്റുകളാണ് ഉള്ളത്. എൻസിപിക്ക് 54 സീറ്റും. ബിജെപിയോടൊപ്പം സഖ്യമായി മത്സരിക്കുകയും അധികാരം പങ്കിടുന്നതിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തിൽ എൻഡിഎ മുന്നണിബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത ശിവസേനയ്ക്കുള്ളത് 56 സീറ്റ്.



ബിജെപിക്ക് എൻസിപിയുടെ മുഴുവൻ എംഎൽഎമാരുടെയും പിന്തുണയുണ്ടോ എന്നതിൽ അവ്യക്തയുണ്ട്. കാരണം, എന്‍സിപിക്ക് ബിജെപിയുമായി സഖ്യമില്ലെന്നാണു ശരദ് പവാർ പറഞ്ഞത്. അജിത് പവാറിന്റെ നീക്കം അറിഞ്ഞില്ലെന്നും വ്യക്തിപരമായ നീക്കങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കില്ലെന്നും ശരദ് പവാർ വ്യക്തമാക്കി. സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കു പിന്നാലെ, ‘എന്‍സിപിയും പവാര്‍ കുടുംബവും പിളര്‍ന്നു’ എന്ന് ശരദ് പവാറിന്റെ മകൾ സുപ്രിയ സുലെ എംപി വാട്സാപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് മാറ്റിയത് അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കു വഴിമരുന്നിട്ടു. അജിത് പവാര്‍ പിന്നില്‍നിന്നു കുത്തിയെന്നായിരുന്നു ശിവസേനയുടെ പ്രതികരണം.



മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ജനവികാരം നടപ്പാക്കുകയാണു ചെയ്തതെന്നു ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ‘കിച്ചടി’സര്‍ക്കാരിനു വേണ്ടിയല്ല ജനം വിധിയെഴുതിയത്. ജനവിധി അട്ടിമറിക്കാനാണു ശിവസേന ശ്രമിച്ചതെന്നും ഫഡ്നാവിസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. സർക്കാരിനെ അഭിനന്ദിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ രംഗത്തെത്തി. എൻസിപിക്കും ശിവസേനയ്ക്കും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ അംഗബലമുണ്ടെന്നും 170 എംഎൽഎമാർ ഒപ്പമുണ്ടെന്നും ശിവസേന അധ്യക്ഷൻ ഉദ്ധവ് താക്കറെയെ അടുത്തിരുത്തി നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ശരദ് പവാർ വ്യക്തമാക്കി.



കുടുംബത്തിലും അധികാരമോഹം



ശരദ് പവാറിന്റെ മകൾ സുപ്രിയ സുലെ എൻസിപിയുടെ നേതൃത്വം കയ്യടക്കുമെന്ന ഭയമാണ് അജിത് പവാറിന്റെ തിരക്കിട്ട നീക്കത്തിനു പിന്നിലെന്നു സംസാരമുണ്ട്. പവാറിന്റെ പിൻഗാമിയായി താൻ വരുമെന്നാണ് അജിത് കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാൽ 2009ൽ പാർലമെന്ററി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സുലെ ഇറങ്ങിയതോടെയാണ് അജിത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഭയം ഉരുണ്ടുകൂടിയത്. പവാറിന്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ അനന്തറാവുവിന്റെ മകനാണ് അജിത്.



പവാറിനെപ്പോലെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സഹകരണ മേഖലയിൽ പിടിമുറുക്കിയാണ് അജിത്തും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായത്. എൻസിപി അധ്യക്ഷനായി ഭാവിയിൽ നിയമിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് അജിത് മനക്കോട്ട കെട്ടിയത്. സുപ്രിയയും അജിത്തും പരസ്യമായി എതിർപ്പുകളോ അതൃപ്തിയോ പ്രകടിപ്പിച്ചുമില്ല. പവാറിന്റെ അടുത്ത ബന്ധു രോഹിത് പവാർ കൂടി പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ എത്തിയതോടെ മൂന്നാം തലമുറയുടെ രംഗപ്രവേശമായി. രോഹിത്തിനു പാർട്ടിവേദികളിൽ കൂടുതൽ സ്വീകാര്യതയും കിട്ടി.



നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ രോഹിത് തീരുമാനിച്ചത് അജിത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. തന്നെ മറികടന്ന് പവാർ കുടുംബത്തിലെ ഇളമുറക്കാർ വരുമെന്ന ആശങ്കയാണു മറുപാളയത്തിലേക്ക് ഓടിക്കയറാൻ അജിത്തിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. യുപിഎ ഭരണകാലത്ത് സുപ്രിയ സുലെയെ കേന്ദ്രത്തിലും അജിത്ത് പവാറിനെ സംസ്ഥാനത്തും പാർട്ടി ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ സുപ്രിയ പാർട്ടിയുടെ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങളിലെല്ലാം ഇടപെടന്നതായി അജിത്തിന് തോന്നി.



ഇതോടൊപ്പം ഒരു ലക്ഷം കോടിയോളം രൂപയുടെ അഴിമതി ആരോപണം സംബന്ധിച്ച കേസുകൾ ബിജെപിയും ആയുധമാക്കി. അജിത് പവാറിനും ശരദ് പവാറിനും എതിരെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ നിരോധന നിയമപ്രകാരം എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) സെപ്റ്റംബറില്‍ കേസെടുത്തിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിന് 25,000 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയെന്ന് ആരോപിച്ച് മുംബൈ പൊലീസ് അജിത് പവാറടക്കം എഴുപതിലേറെ പേർക്കെതിരെയാണു കേസെടുത്തത്.



70,000 കോടി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ജലസേചന കുംഭകോണ ആരോപണവും നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ കേസുകളിൽനിന്ന് തൽക്കാലത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെടാനും തന്റെ സ്ഥാനവും സ്വാധീനവും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനും ബിജെപിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നു അജിത്ത് ചിന്തിച്ചിരിക്കാം. ആരോപണവും കേസും ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു 13 ദിവസം മുന്‍പ് എംഎല്‍എ സ്ഥാനം രാജിവച്ച അജിത്, സ്ഥിരം മണ്ഡലമായ ബാരാമതിയില്‍ തന്നെയാണു മല്‍സരിച്ചത്.



ശരദ് പവാറിന്റെ ജന്‍മനാടാണു ബാരാമതി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സുനേത്ര പവാറാണു പ്രചാരണത്തിനു ചുക്കാന്‍ പിടിച്ചത്. 1967 മുതല്‍ ശരദ് പവാര്‍ ആറു വട്ടം പ്രതിനിധീകരിച്ച ബാരാമതി, സഹോദര പുത്രനായ അജിത് പവാറിന് 1991ലാണ് കൈമാറിയത്. തുടര്‍ന്നിങ്ങോട്ട് അജിത് തുടര്‍ച്ചയായ ഏഴു വട്ടം ജയിച്ചു. ബിജെപി എംപി സുനിൽ താത്ക്കറെ ആണ് അജിത്തിനെ ബിജെപിയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനുള്ള ചർച്ചയ്ക്കു ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് എന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. പാർട്ടി എംഎൽഎമാരെ കൂടെ നിർത്താൻ ശരദ് പവാർ സമാന്തരമായി ശിവസേനയുമായും ചർച്ചകൾ നടത്തി. അജിത്തിനെ എൻസിപിയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്നാണു വിവരം.

English Summary: Ajit Pawar: Jittery within the clan, NCP and Pawar family splits