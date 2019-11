മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ അപ്രതീക്ഷിതനീക്കത്തിലൂടെ ബിജെപി നേതാവ് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത നീക്കം എന്‍സിപി അധ്യക്ഷന്‍ ശരദ് പവാറിന്റെ അറിവോടെയെന്നു റിപ്പോര്‍ട്ട്. ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ച് ഫഡ്‌നാവിസുമായുള്ള ചര്‍ച്ചകളില്‍ ശരദ് പവാറും പങ്കെടുത്തിരുന്നുവെന്നു ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. എന്നാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാനുള്ള അജിത് പവാറിന്റെ തീരുമാനം വ്യക്തിപരമാണെന്നും എന്‍സിപി പാര്‍ട്ടിയുടെ അറിവോടെയല്ലെന്നും പവാര്‍ പറഞ്ഞു. പവാറിന്റെ മകള്‍ സുപ്രിയ സുലെയും ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവമായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്.

സഹോദരന്റെ മകനും എന്‍സിപി നേതാവുമായ അജിത് പവാറിന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാകാന്‍ ശരദ് പവാര്‍ അനുമതി നല്‍കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ബിജെപി ഇതര സര്‍ക്കാരിനു രൂപം നല്‍കാനുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കു ചുക്കാന്‍ പിടിച്ചിരുന്നതും ശരദ് പവാര്‍ തന്നെയാണ്.

കോണ്‍ഗ്രസുമായി ചര്‍ച്ച നടത്താതെ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ച് ഒരു തീരുമാനവും എടുക്കില്ലെന്ന് ആദ്യഘട്ടം മുതല്‍ ശരദ് പവാര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കര്‍ഷക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കാനെന്ന പേരില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി പവാര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതു വന്‍ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസ് ഇതില്‍ അതൃപ്തി അറിയിക്കുയും ചെയ്തിരുന്നു. ശിവസേനയെ പിന്തുണയ്ക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനെ കൊണ്ടു സമ്മതിപ്പിക്കാന്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിയതും പവാറാണ്.



ഇന്നു രാവിലെയാണ് നാടകീയമായ നീക്കത്തിലൂടെ ബിജെപി, എന്‍സിപി നേതാക്കള്‍ ഗവര്‍ണറെ കണ്ട് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കാനുള്ള അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചത്. ഉദ്ധവ് താക്കറെയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കി സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങിയിരുന്ന കോണ്‍ഗ്രസിനു കനത്ത തിരിച്ചടിയായി ഈ നീക്കം.

