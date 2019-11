ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കാന്‍ ജനവധി അനുസരിച്ചും ധാര്‍മികമായും അവകാശമുണ്ടെന്ന് ബിജെപി. മുമ്പ് ബിജെപി തന്നെ അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്ന അജിത് പവാറുമായി കൈകോര്‍ത്തത് നിലവിലെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണെന്ന് ബിജെപി നേതാവും കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രിയുമായ രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.

കടുത്ത ശത്രുക്കളായിരുന്ന ശിവസേനയുമായി ചേരാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസും എന്‍സിപിയും തീരുമാനിച്ചത് അധികാരത്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നും രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദ് ആരോപിച്ചു. അതേസമയം സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കാനുള്ള അവകാശം ജനങ്ങള്‍ നല്‍കിയത് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസിനാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രണ്ടു പാര്‍ട്ടികളുടെയും നിയമസഭാകക്ഷി നേതാക്കന്മാര്‍ എല്‍എല്‍എമാരുടെ പിന്തുണക്കത്ത് നല്‍കിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ഗവര്‍ണര്‍ അനുമതി നല്‍കിയത്. മറ്റൊരു മുന്നണിയും ബദല്‍ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



English Summary: The moral right to form the Maharashtra government: BJP